南市夜市吉祥物夜奇鴨小北商場辦見面會 傳播歡樂推廣美食好物

▲南市夜市吉祥物夜奇鴨於小北商場辦見面會，傳播歡樂及推廣商場美食好物，希望帶動逛市集人潮。（記者李嘉祥攝）

為提振夜市人氣與買氣，臺南市夜市超高人氣吉祥物「夜奇鴨」19日傍晚於小北觀光夜市辦理「夜奇鴨」見面會，歡迎民眾合照打卡送周邊小飾品，市府也同步於現場發放夜市銅板抵用券，小北商場發展協會亦加碼響應，在聖誕節前夕向民眾傳播歡樂與推廣夜市美食及歡喜購物。

市長黃偉哲表示，小北商場歷史悠久，有兼具傳統與創新的特色美食小吃、各項服飾、鞋類及百貨，並設有顧客專用停車場的市集；人氣爆棚的「夜奇鴨」到訪，吸引許多民眾圍觀，也為小北商場帶來熱鬧人潮；市府也配合人潮發放銅板抵用券，希望給夜市攤商最實際的支持，共同推動在地經濟行銷。

經濟發展局長張婷媛說，臺南夜市兼具傳統樸實氛圍與多元飲食文化，深受民眾喜愛，尤其夜市美食更讓人垂涎三尺，是國外觀光客來臺南必遊景點之一；市府會持續輔導攤商引入現代化經營模式，精進公共空間治理與品牌行銷創新，創造更多市場價值。

臺南市市場處代理處長林士群指出，夜市吉祥物「夜奇鴨」會持續巡迴臺南各地夜市舉辦行銷活動傳播歡樂，希望吸引不同年齡層的遊客走訪夜市，促進地方消費，帶動夜市經濟，也歡迎市民多到夜市逛逛，有機會遇見「夜奇鴨」，並有機會獲得限量週邊商品。更多活動資訊可上市場巡禮臉書粉絲專頁查詢。