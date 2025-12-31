南市大專辦認同卡 可享YouBike優惠

臺南市公共自行車自一一二年二月啟用迄今，共建置超過六百卅處租賃站，累計服務超過一千一百五十萬人次，明年預計再建置二百站；有關大學生騎乘優惠部分，交通局建議轄內大專院校可以團體名義向民政局申辦認同卡，即可享受市民卡優惠，且南市公共運輸月票各種方案都包含YouBike運具，其中最低的二九九方案還可搭乘大臺南公車，歡迎大學生多使用。

交通局表示，南市公共自行車由微笑單車公司營運，為推廣民眾騎乘，初期實施前卅分鐘免費政策，因已達宣傳效果，自去年一月起取消前卅分鐘免費優惠，改提供市民卡獨享優惠措施，並搭配TPASS行政院通勤月票措施，今年及明年度將延續該優惠方案。

交通局也建議若大專院校學生若有需求，可向學校反映洽民政局申請認同卡，即可同享市民卡公共自行車騎乘優惠。