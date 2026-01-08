南市大專青年學生公部門寒假工讀計畫面試 吸引150名學子爭取

南市大專青年學生公部門寒假工讀計畫面試，吸引一百五十名學子爭取。（記者李嘉祥攝）

為協助大專青年把握寒假累積職場經驗，臺南市政府特別推出「大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，盤整19個局處釋出27個工作機會，8日於永華市政中心舉辦現場報名及面試，利多措施廣受青年好評，吸引近150名學子到場。

參與面試的青年學子攜帶資料、準備充分，與各局處面談展現對公共服務與職場實務的積極態度；有學生分享第一次參與市府面試緊張又期待，審核及面試流程流暢快速，希望能順利應徵上理想職缺，在春節前後假期充實自己，除賺取生活費，更期待深入了解政府運作方式，作為未來就業探索的重要參考。

市長黃偉哲表示，青年是城市的希望與行動力，市府持續打造青年友善公共參與環境，從公部門實習計畫、非暑期工讀到大專市政參訪，提供多元參與舞台；115年寒假為歷年來最長一次，若能妥善規劃，是青年理解行政運作同時賺取學費的絕佳時機，市府開放1個月工讀，期盼青年把握良機學習，從了解公共事務走向實踐，未來成為政策共創夥伴。

研考會主委王效文指出，此次寒假工讀包含秘書處、衛生局、農業局、研考會、交通局、都發局、新聞處、經發局、文化局、水利局、教育局、觀旅局、民政局、財稅局、環保局、體育局、社會局、工務局、地政局等18個局處釋出職缺，工作內容多元，涵蓋行政文書、社群經營、旅遊導覽、防疫行政、資料彙整與政策協力等，讓學生依自身興趣與專長選擇適合職務，於寒假期間累積實務經驗。

王效文主委強調，此次面試媒合錄取結果預計最晚於1月10日公告於研考會官方網站及「臺南青年資訊平台」臉書粉絲專頁，用人單位於當日面試完畢後會另行通知錄取者於1月12日報到進用；未來也會持續擴大青年學子彈性參與公部門事務管道，回應青年兼顧求知與工讀的需求，也讓市政體系能更貼近青年觀點與創意，激發城市治理的新活力。