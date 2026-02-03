南市大恩社區長期投入防暴工作 榮獲衛福部一朵紫絲帶認證





台南市南區大恩社區代表南市，參與衛生福利部114年紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫，榮獲1朵紫絲帶認證，為感謝社區長期投入防暴工作，社會局長郭乃文代表巿長黃偉哲前往張貼紅榜祝賀，並鼓舞社區持續往2朵紫絲帶認證邁進。

黃偉哲市長表示，市府非常重視家庭和性別暴力的防治工作，除落實受理暴力事件通報後的緊急救援及復原工作外，亦持續整合多元管道推動暴力防治工作，透過在地社區組織走入鄉里、踏入家門推動預防宣導，破除暴力迷思、介紹求助與通報管道，傳達「暴力零容忍」的防暴觀念，落實初級預防，達到安全城市的施政理念。

廣告 廣告

社會局長郭乃文說明，為配合衛生福利部推動「紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫」，社會局於114年7月邀集專家學者組成自評小組，至南區大恩社區發展協會實地審查，從佐證資料中顯示大恩社區積極辦理性別暴力相關課程，建構志工正確的防暴觀念，進而運用於社區服務與活動中，如：社區發現轄內的家庭有親子衝突的情形，亦辦理夏令營等活動，分擔家長照顧壓力同時灌輸兒少自我保護意識，委員一致認定大恩社區符合自評初級指標，社會局輔導社區申請中央紫絲帶社區初級預防認證獎勵計畫，業經中央審認通過，獲第一階段1朵紫絲帶認證。

大恩社區發展協會自109年積極投入性別暴力初級預防工作，吸引長者走出家門、走入社區，發展特色防暴宣導舞蹈，至各個活動場域表演，倡議性別平權、家庭暴力防治等議題，並舉辦音樂會、手作課程等活動，讓防暴更貼近生活的形式融入社區日常，深化社區防暴意念，獲得1朵紫絲帶認證，實至名歸。

更多新聞推薦

● 美參院軍委會主席批台灣在野擋國防特別預算「令人失望」 國民黨：甚感遺憾