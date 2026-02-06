南市大橋國中周邊人行步道建設牛步 身障團體批市府漠視行人身障者用路安全

何文讚透過工務局邀集學校、里長、相關局處、在地議員再次辦理會勘，希望市政府能夠落實通用設計，也希望學校、在地居民能夠體諒大家實際走的需求，共同敦促市政府，不要手持行政權力，卻長期漠視馬路上最弱勢的行人需求。 圖：何文讚提供

[Newtalk新聞] 大橋重劃區因都市開發，除了台南市總圖的設置，還遍布新公園、新大樓和新學校，已成為新興的高級住宅區，但大橋國中周邊人行步道建設牛步，洗刷行人地獄惡名恐淪為空談。

台南市慈光身障協會榮譽理事長何文讚表示，永康區大橋國中位處大橋重劃區，鄰近醫學中心奇美醫院，隨著都市重劃和台南市總圖的落成，人口增長快速，隨之而生的行人通行需求，更顯迫在眉睫。無論是社區民眾、大橋國中學童、外地遊客、身障朋友等，都急需安全的行人通行空間。而在少子化日趨嚴重的台灣社會，高齡社會的到來，行動不便、輪椅族等族群也越來越多，在該區更是苦於沒有一條能夠安心通行的人行道。

何文讚分析指出，其中，大橋國中校園周邊，大橋三街打通連接東橋一路轉彎北邊東橋ㄧ路，再右轉東邊東橋三路，這兩個轉彎車道不够寛，又沒有設置人行道（通學步道），行人必須走馬路，人車爭道非常危險，容易發生意外。而東北邊正南三路已打通，連接康橋大道，人車流量也會愈來愈多。

他強調，他曾在身權會曾提案請設置人行道，並曾在2023年8月22日向黃偉哲市長報告。雖然市長有交待工務局、交通局、教育局要想辦法處理，並辦理了兩次會勘，但學校、周邊居民並未有共識，建設停擺。考量永康的發展、人口聚集熱絡，非僅狹隘的認定學校學童沒有需要可以塘塞，現在的社會本就應以人為本、通用設計才是先進文明城市底蘊。

何文讚為此再透過工務局邀集學校、里長、相關局處、在地議員再次辦理會勘，希望市政府能夠落實通用設計，「以人為本」不是口號，「高齡友善」不要只見於報章宣傳，現實卻是寸步難行。也希望學校、在地居民能夠體諒大家實際走的需求，共同敦促市政府，不要手持行政權力，卻長期漠視馬路上最弱勢的行人需求。

何文讚強調，以人為本，行人優先，讓市民免於對過馬路受迫於內輪差之驚恐，讓學童免於馬路如虎口的害怕，讓家長能放心小朋友自己回家，讓高齡長者、身心障礙朋友能夠自在、安心的行走，這需要大家的關注與支持，期待這次工務局邀集的會勘是最後一次的會勘，市政府應拿出魄力與決心，儘速提出一個雙贏的辦法，不要再讓我們等三年。

在會勘過程中，學校代表指出，基於校園使用需求與保護學童安全考量，還是有個圍籬，有個阻隔，另外樹木的移除和移植也涉及經費和專業，因此仍須視規畫方案而定。至於各相關單位、民意代表皆表示樂見人行步道的建置，有利地方民眾通行通行安全，如校方能從善如流將是大家所樂見的事。

與會代表們最後決議由工務局協助校方進行初步規劃，並提出提案計畫書，提供學校向國土管理署爭取經費，後續的設計、施工，工務局、交通局和永康區公所都會給予必要的協助。

