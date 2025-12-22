南市大橋國中啦啦隊雙人組全國賽摘金奪銀 展現青春舞動力量

南市體育局長陳良乾探訪選手，肯定大橋國中啦啦隊雙人組於全國啦啦隊錦標賽中摘金奪銀，展現青春舞動力量。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市體育局長陳良乾探訪選手，肯定大橋國中啦啦隊雙人組於全國啦啦隊錦標賽中摘金奪銀，展現青春舞動力量。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市大橋國中啦啦隊於「2025年第22屆全國啦啦隊錦標賽」中表現亮眼，勇奪多項佳績，黃才氤、蘇靖雅組成的「彩球雙人國中組」摘下金牌，曾郅恩、陳昱佑則在「嘻哈雙人國中男生組」勇奪銀牌；團體賽「彩球指定動作國中組」中，大橋國中A隊以穩健動作與完美默契奪下冠軍、B隊榮獲殿軍，而大橋國中更以精湛的整體表現勇奪「彩球團體國中組」冠軍，展現自信、熱力與團隊精神，為學校及臺南爭光。

廣告 廣告

體育局長陳良乾於啦啦隊北上參賽前特別前往大橋國中慰勞加油，致贈隊服並與選手互動，勉勵選手全力以赴、盡情發揮，完美呈現平時訓練成果；因賽事恰逢冬至，陳良乾局長也北上探視選手，貼心準備圓仔湯為選手加油打氣，祝福大家「團團圓圓、圓滿成功」。

陳良乾局長表示，啦啦隊運動兼具力與美，學生在賽場上展現青春活力、精準節奏、默契合作及運動精神，讓大家感受到啦啦隊青春舞動溫度，令人印象深刻，感謝大橋國中師生及教練團長期投入，也感謝家長支持體育發展，讓孩子在運動中學習合作、培養勇氣，充分體現「熱情、團結、自信」的運動精神。

陳良乾局長強調，大橋國中啦啦隊優異表現不僅彰顯學生努力成果，更是學校與家長攜手培養的結晶，市府會持續支持學校體育扎根計畫，強化師資與設備推廣啦啦隊運動，讓更多學生在舞動中找到自信與熱情，展現臺南體育的蓬勃能量。