南市奪亞太暨台灣永續行動獎
▲南市於二○二五亞太暨台灣永續行動獎評比中創佳績，市長黃偉哲於市政會議中感謝獲獎局處主管與團隊努力。（記者李嘉祥攝）
臺南市政府今年九局處參加「二○二五亞太暨台灣永續行動獎」評比，榮獲「宜居永續城市獎Excellence City」及拿下二金、三銀、三銅佳績，市長黃偉哲於市政會議感謝環保局長許仁澤、交通局王銘德、勞工局長王鑫基、水利局邱忠川、農業局長李芳林、社會局長郭乃文、工務局長陳世仁、衛生局長李翠鳳、研考會主委王效文獎局處主管與團隊努力。
黃偉哲市長表示，環境保護、經濟發展與社會平等是臺南推動永續城市三大支柱，市府跨局處合作推動低碳環境、產業轉型及社會照護，讓市民在永續發展成果中感受到城市溫度與關懷，此次獲獎展現市府於環保節能、公共運輸、農業創新及社會福利等各面向實踐成果。
環保局長許仁澤指出，公部門是永續治理關鍵推手，會持續強化內部永續文化，落實溫室氣體盤查、節能行動、公務車電動化、建築能效提升及綠色採購等措施，透過跨局處合作建立示範典範，進一步帶動民間參與。
