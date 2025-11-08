南市奪亞太暨台灣永續行動獎

為弘揚無私奉獻精神，並提升新北市緊急救災救護品質，王氏三兄弟特別捐贈高頂救護車1輛及生理監視器1組予貢寮分隊使用，以期強化緊急救護效能。在第六大隊社后分隊舉辦捐贈典禮，由消防局主任秘書張易鴻代表受贈並回贈感謝狀，感謝王氏三兄弟的善心義舉。王氏三兄弟感念母親賴寶珠一生熱心公益、關心社會，不論是幫助弱勢或支持教育皆不遺餘力，母親賴寶珠的精神深深影響王氏家人。今天王氏三兄弟特別代表家族，以母親賴寶珠的名義將這輛救護車及生理監視器捐贈給新北市政府消防局，希望這份心意能為社會帶來更多的溫暖與守護，這輛救護車不僅是交通工具，更象徵著王氏家人對生命的尊重與珍惜，希望在緊要關頭，能為需要幫助的人帶來希望與救援，也激勵更多人一同加入公益的行列。近年來，新北市救護案件逐年增加，去年新北市救護 ...

台灣新生報 ・ 8 小時前