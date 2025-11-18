南市好望角專案考核 頒獎

南市長黃偉哲、都發局長林榮川表揚好望角專案考核獲獎區公所及協力單位讓荒地變花園，不起眼角落成為特色場域，為城市增添風景。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、都發局長林榮川表揚好望角專案考核獲獎區公所及協力單位讓荒地變花園，不起眼角落成為特色場域，為城市增添風景。（記者李嘉祥攝）

臺南市「一一三年新設好望角完工考核」及「一一四年好望角平時管理維護考核」結果揭曉，市長黃偉哲十八日於市政會議頒獎，感謝各得獎區公所、學校參與及設計與施工團隊專業投入，讓許多原本不起眼的角落成為充滿特色的場域，為城市更添美麗與生命力。

黃偉哲表示，市府以宜居城市為發展目標，「好望角」正是展現城市精神重要計畫；自縣市合併以來，在市府團隊與民間夥伴共同努力下，已經在全市打造超過一百九十處街角空間；這些原本不起眼的角落，如今成為充滿特色、溫度及生命力的生活場域；未來「好望角計畫」會持續朝永續發展方向前進，期待各界夥伴繼續攜手合作，讓城市各角落都充滿希望與驕傲。

都市發展局長林榮川說明此次獲獎單位，去年新設好望角完工考核第一名為北區公所「文元紫薇」、第二名柳營區新山國小「新山心鈴廣場」、第三名北區公所「長榮廣場」及南區新興國小「欣興綠園」；優良設計單位吳崇彥建築師事務所「仁愛律動Plus1」；優良施工單位鎧鴻土木包工業「新山心鈴廣場」。

今年度列管好望角平時管理維護考核中，校園景觀類第一名佳里區信義國小「睦鄰和風廣場」、第二名仁德區虎山實驗小學「虎光山色」、第三名佳里區佳里國小「佳里光廊Ⅱ」。公共景觀類第一名東區區公所及復興里辦公處「復興綠三角」、第二名柳營區公所及士林里辦公處「群櫻小路」、第三名佳里區公所及安西農村文化營造協會「佳里安西悠活綠廊道」。