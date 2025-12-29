南市婦女中心攜手金門推動女性運動平權

為提升女性在運動場域中的能見度與參與權益，台南市政府社會局南瀛婦女福利服務中心攜手金門縣婦女福利服務中心，共同推動「讓我們上場吧！女性運動平權暨影片推廣計畫」，透過跨縣市合作方式，記錄女孩走上棒球場的真實經驗，並以影像作為對話媒介，重新開啟社會對女性與運動關係的想像。紀錄片《讓我們上場吧！》已正式上線，邀請民眾一同看見女孩在運動場上的嘗試、挑戰與成長。

台南市長黃偉哲表示，性別平權不應只停留在制度與口號，更需要落實於生活中的每一個場域。運動空間長期以來仍存在性別刻板印象，部分女孩在成長過程中，因社會期待而裹足不前。本次透過紀錄片呈現女孩踏上棒球場的歷程，不僅展現其投入與熱情，也反映城市逐步邁向更開放、多元的文化氛圍。

社會局指出，女性在家庭、職場與社區中承擔多重角色，但在運動參與上，仍可能因文化框架而受到限制。此次計畫以跨縣市行動串聯資源，從影像紀錄、社區分享至實際體驗活動，逐步拆解「運動不屬於女孩」的既定想法，讓平權理念在日常生活中被理解、被實踐。

南瀛婦女福利服務中心表示，紀錄片上線後，已規劃於114年12月在南瀛婦女中心及曾文婦女中心辦理影片分享會與棒球體驗活動，從觀看、討論到實際參與，讓孩子與家長一同感受運動帶來的自信與自由。透過影像、對話與身體經驗交織的方式，期盼為家庭教育與校園現場注入更多性別平權的思考視角。

未來，台南市政府社會局也將持續以跨域合作方式，深化女性公共參與與平權行動，讓每一位孩子都能在支持中勇敢嘗試、自在上場，讓性別平等成為城市生活中自然可見的日常風景。

