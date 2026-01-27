南市學校午餐廚藝競賽登場 30校廚競技

臺南市第七屆學校午餐廚藝競賽登場，市長黃偉哲、教育局長鄭新輝表揚獲獎組別，感謝校廚、營養師與學生及家長攜手打造營養兼具的美味午餐。（記者李嘉祥攝）

為深化校園飲食教育、提升學校午餐品質，臺南市政府教育局27日於亞洲餐旅學校舉辦「第七屆學校午餐廚藝競賽」，以「美味調色盤料理」為主題，邀請30間學校校廚同台競技，另也舉辦學生與家長的親子料理競賽，有33校展出創意菜單海報，透過色彩、營養與創意，展現臺南校園午餐多元樣貌與豐碩成果；市長黃偉哲也表揚各組獲獎者，肯定各校營養師、校廚、家長與學生的用心投入。

此屆競賽以「美味調色盤料理」為核心，鼓勵校廚與營養師運用紅、黃、綠、紫等多色食材，將營養知識轉化為色、香、味俱全的料理，讓學生從日常午餐中認識均衡飲食的美學與價值；除提供獎金表揚外，市府亦將安排專業團隊入校拍攝金、銀牌得獎學校特色影片，提升校廚與營養師的榮譽感，讓社會大眾看見校園第一線守護學童健康的專業力量。

黃偉哲市長表示，南市營養午餐自辦率高達95%，品質、份量與內容皆由市府與學校自主掌握，感謝第一線營養師與校廚辛勞付出，除了美味更兼顧營養與健康，如同「調色盤」般豐富多元；舉辦競賽是希望從中選出孩子最喜歡、質與量都兼顧、CP值最高的營養午餐，讓營養午餐真正「吃進孩子肚子裡」，而不是變成剩菜剩飯，鼓勵各校藉由競賽與觀摩交流廚藝，持續精進菜色品質。

黃偉哲市長也提及臺南推動蔬食政策，但蔬食要料理的美味是一大挑戰，期待透過廚藝與營養專業的提升，讓蔬食成為孩子喜愛、不浪費的選擇，也呼籲家長與市府一起守護孩子的飲食健康。

教育局長鄭新輝指出，學校午餐廚藝競賽邁入第7年，已成為校廚與營養師重要的交流平台，本屆除實作競賽與菜單海報發表，也持續辦理親子料理競賽，透過「小手牽大手」共同設計料理，讓孩子從備料、配色到擺盤全程參與，將飲食教育從校園延伸到家庭；過程中也能讓孩子理解營養午餐如何在有限經費下兼顧營養、均衡與美味，進而培養惜食與感恩的態度。

實作競賽組由佳里國中奪得金牌，獨得15000元獎金；銀牌由後壁國小及大光國小獲得，各可贏得9000元獎金；銅牌由將軍國中、三村國小及北門國小等三隊獲獎，各可獲得6000元獎金；佳作共10隊獲獎，分別為仁德國小、安定國中、歸南國小、九份子國中小、蓮潭國中小、南新國中、白河國小、六甲國小、麻豆國中及安佃國小，各可獲得3000元獎金；另外，海報發表組共有8隊獲得優良菜單設計獎，分別是永信國小、億載國小、永康國小、勝利國小、開元國小、立人國小、崑山國小及新南國小，各贏得2000元獎金。

親子料理組由進學國小五年3班學生黃巧渘與家長獲得金牌，贏得8000元獎金；佳里國中三年4班李睿恩與家長獲得銀牌，贏得5000元獎金；學甲國小五年乙班王昱竣與家長獲得銅牌，贏得3000元獎金；優秀作品共有4隊獲得，分別是新進國小三年6班林思彤與家長、億載國小漁光分校國小六年12班陳芊瑜與家長、立人國小三年1班吳侑庭與家長、昭明國中二年2班王姿琳與家長；並由金牌組獲得現場料理人氣王，贏得獎金加碼1000元。