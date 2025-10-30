南市學校午餐親子料理競賽報名開跑 邀親子創意設計美味營養料理拿獎金

南市學校午餐親子料理競賽報名開跑，邀親子攜手發揮創意，設計美味營養料理拿獎金。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局今年舉辦學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽，邀具料理魂的國小三至六年級及國中學生揪家長一起來挑戰，用食材作畫、用味蕾說故事，共創獨一無二的親子回憶，報名至12月12日止，不僅有豐富獎金，獲獎隊伍更將受邀於現場展現廚藝實力，市長黃偉哲歡迎親子一起來挑戰。

黃偉哲市長表示，南市學校午餐自辦率高達九成，居六都之冠，透過學校營養師與廚師嚴格把關午餐菜單品質，確保學生吃得營養、健康又美味；學校午餐團隊廚藝競賽今年邁入第七屆，在專業團隊競賽外，再創「學校午餐親子料理競賽」，期望小手牽大手共同發揮創意，設計美味又營養的特色料理，用實際行動落實均衡飲食精神，從廚房開始培養孩子對飲食的參與及自信，強化正確且健康的飲食習慣。

教育局長鄭新輝說，南市將「食育」列為第六育，創新全國推出「餐前五分鐘」飲食教育方案，結合午餐食材、主題海報與營養師創作影片，將健康的飲食觀念深入日常生活；今年並持續辦理親子料理競賽，開放學童與家長將創意融入學校午餐菜單，設計多元料理，展現平時食育教育的成果。

鄭新輝局長指出，為鼓勵獲獎隊伍創下佳績，今年競賽除祭出豐厚獎金，金牌可獲得8000元獎金、銀牌5000元獎金、銅牌3000元外，也增添優秀作品獎3至5名，並邀請前三名至第七屆學校午餐廚藝競賽決賽日會場進行得獎作品現場實作，現場並將票選「人氣料理王」作品，加碼獎金1000元，機會難得，歡迎有興趣學童與家長踴躍報名參加。

教育局也補充說明，2025臺南市學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽目前正開放報名中，時間至12月12日晚間11時59分截止，參賽者須以「料理調色盤」為概念設計一套色、香、味俱全的菜單，由特聘美食領域專家，針對所有投稿資料進行書面審查，預計115年1月12日於教育局公告系統發布獲獎名單，金、銀、銅牌者於115年1月27日參加實作邀請賽暨頒獎典禮，相關報名資訊歡迎可「臺南市午餐教育資訊網」查詢。