南市學校參與健康飲食小主播競賽奪佳績 展現飲食教育亮眼成果
▲南市教育局長鄭新輝肯定善化國中、建興國中、崑山國小及崇明國小於健康飲食小主播競賽中勇奪多個獎項，展現南市推動飲食教育亮眼成果。（記者李嘉祥攝）
臺南市善化國中、建興國中、崑山國小及崇明國小參加教育部國教署辦理「114年度飲食教育創意競賽－第四屆健康飲食小主播」，以優異播報內容、創意呈現及扎實飲食教育理念，從全國百餘支隊伍中脫穎而出，分別榮獲國中組第三名、佳作及國小中低年級組佳作，充分展現南市推動飲食教育亮眼成果。
市長黃偉哲表示，飲食教育是孩子健康重要基礎，也是城市永續發展關鍵起點；市府持續結合健康飲食、在地食材與生活教育，讓學生不只「吃得營養」，更能「吃得聰明、吃得安心」；此次學生以小主播形式主動傳遞正確飲食觀念及展現學習成果，讓健康飲食理念走進校園、家庭與社區，深具教育意義。
教育局長鄭新輝指出，南市自108年起率先全國推出「健康體適能與飲食教育行動計畫」，整合營養師專業，製作教材、懶人包、教具與多部影音資源，彙整成營養教育專書供校園使用，搭配校本課程與多元教學活動，使學生能在日常學習中理解均衡飲食的重要性，其成果也在本次競賽中展露無遺。
鄭新輝局長進一步說明，第四屆健康飲食小主播競賽以學生主持播報方式進行，內容涵蓋校園飲食心得、健康飲食概念、食材溯源與食品產製流程等，不僅強化學生對飲食教育的理解，也提升口語表達能力；全國共徵得177件作品，最終選出35件進入決賽，由各隊以播報、相聲、短劇等多元形式呈現成果，南市參賽隊伍展現高度創意，運用話劇、角色扮演等多元形式深獲評審肯定。
善化國中謝美御、曾子芩以「時旬『芝『味，善化好食光』榮獲國中組第三名；在教師邱鈺真、蔡芝蕎帶領下，學生選用善化黑芝麻、火龍果、南瓜、學甲虱目魚、關廟鳳梨等在地食材，搭配國中生日常營養需求設計菜單，展現兼具營養、美味與地方特色的健康料理。
建興國中吳宇謙在教師古佳潔指導下第二度參賽，憑藉作品「少年書生的私房營養菜單」榮獲國中組佳作及最佳表演獎，以古代書生赴京趕考為創意主軸，結合國中生的學習需求，強調均衡營養對提升學習力與專注力的重要性，菜單整體設計兼顧營養均衡、經濟實惠與實務可行性，適合應用於學校團膳。吳宇謙不僅負責菜單設計並親自完成料理，展現高度投入與實作能力。
崑山國小與嘉義市秀林國小以「牛奶鈣質大追蹤：喝多少牛奶能幫助長高」榮獲國小中低年級組佳作，學生蔡秉宸、陳語宣羽以「長高觀察員」與「牛奶偵探」角色介紹牛奶鈣質含量、建議攝取量及其與成長的關係，並強調均衡飲食、運動與充足睡眠的重要性，團隊所設計的牛奶攝取紀錄表與含鈣食物排行榜亦深受評審肯定；崇明國小則以「古都小勇士的食材探險任務」勇奪國小中低年級組佳作，在教師陳昭吟指導下，學生張尹凡、柳佳宇以臺南在地小吃蝦捲為主題，透過角色扮演、科學實驗及擴增實境（AR）互動短劇等方式，將食安知識融入闖關任務，強化學童對食材溯源與健康烹調的認識。
教育局補充說明，除南市國中小表現亮眼外，國立臺南女中以「台江內海的地中海飲食：暖冬手作午餐」及國立新營高級工業職業學校以「認明標章．喝對鮮乳」雙雙獲得高中組第二名，展現南市各學段推動食育成效。
