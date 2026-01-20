南市學生輔諮中心 寒假關懷不打烊

寒假即將開始，為協助學生在假期中兼顧心理健康與生活安全，臺南市政府教育局學生輔導諮商中心推出安心宣導工具「寒假生活安心指南CARES」，以「家」作為整體意象，提醒學生假期不只要注意安全，也要為自己的心築起穩固的防護網。

市長黃偉哲表示，寒假期間學生接觸網路資訊時間增加，現代訊息快速流動易引發焦慮與不安；安心指南有五大核心CARES：安住內心Calm、關心彼此Accompany、安心生活行動指引Risk-aware、停止傳播負面資訊End the spread和尋求專業協助Seek support，可協助學生在假期中練習自我照顧、穩定情緒，並建立心理防護力。

教育局長鄭新輝指出，寒假外出與聚會機會增加，提醒學生留意周遭環境、保持警覺，維持規律作息與基本生活節奏，讓身心安穩，也鼓勵親師長假期中多一些傾聽與陪伴，若情緒困擾已影響生活，應主動尋求專業協助，輔諮中心寒假服務不中斷，會持續掌握高關懷學生輔導狀況，守護孩子心理健康。

學生輔導諮商中心主任陳怡潔說，青少年常透過社群媒體建立自我認同與人際連結，若忽略訊息真偽或情緒渲染，可能無意間成為網路加害者或擴散者，提醒學子落實數位心理保護行動，面對網路負面訊息可採「三不原則：不觀看、不轉傳、不散佈」，中心也提供網站資源與六大分區輔導諮詢專線，陪學子走過低潮與不安。