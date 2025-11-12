南市學生音樂賽 永信管樂團特優

永信國小管樂團在一一四學年度學生音樂比賽中，展現吹奏能力及優異節奏，拿下管樂合奏Ｂ組特優。 （永信國小提供）

記者汪惠松∕永康報導

永康區永信國小以社團形式成立的學生管樂團，參加台南市一一四學年度學生音樂比賽，包括指定曲及自選曲，團員展現吹奏能力及優異的節奏表現，獲評審肯定，拿下管樂合奏Ｂ組特優，校長吳博明感謝校內老師及外聘專業分部老師辛勤指導教學。

永信管樂團教學除指揮老師沈武彰、指導老師龍寶珍、李青芸，並外聘多名專業分部老師教學，利用早自修、週三、五下午課餘時間練習，依不同樂曲、表演場合演奏，累積實力。每年學校也舉辦大小成果演奏會，磨練舞台經驗。

管樂團隊憑著苦練與堅持，在沈武彰老師指導下，參加台南市學生音樂比賽。今年比賽指定曲〈Skydive〉，是一首充滿活力與刺激感的管樂作品，讓團員們盡情展現吹奏能力；自選曲〈schmelzende riesen〉，第一部分以寧靜而莊嚴的樂段揭開序幕，描繪出冰川的壯麗與雄偉，彷彿讓人置身於那亙古不變的冰雪世界。

第二部分節奏明快，音樂描寫著乘坐雪橇犬隊馳騁於北極荒原的刺激旅程，充滿動感與張力。第三部分氣氛驟然轉變，氣候變遷的嚴重性在音符間顯現，作品在最後轉為充滿希望的旋律，象徵著對未來世代能帶來更美好明天的期盼。自然流暢的速度轉換和整齊強烈的節奏表現，獲得評審青睞，榮獲Ｂ組特優，將代表台南參加全國學生音樂比賽。