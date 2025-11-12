南市學生音樂賽 永信管樂團特優
記者汪惠松∕永康報導
永康區永信國小以社團形式成立的學生管樂團，參加台南市一一四學年度學生音樂比賽，包括指定曲及自選曲，團員展現吹奏能力及優異的節奏表現，獲評審肯定，拿下管樂合奏Ｂ組特優，校長吳博明感謝校內老師及外聘專業分部老師辛勤指導教學。
永信管樂團教學除指揮老師沈武彰、指導老師龍寶珍、李青芸，並外聘多名專業分部老師教學，利用早自修、週三、五下午課餘時間練習，依不同樂曲、表演場合演奏，累積實力。每年學校也舉辦大小成果演奏會，磨練舞台經驗。
管樂團隊憑著苦練與堅持，在沈武彰老師指導下，參加台南市學生音樂比賽。今年比賽指定曲〈Skydive〉，是一首充滿活力與刺激感的管樂作品，讓團員們盡情展現吹奏能力；自選曲〈schmelzende riesen〉，第一部分以寧靜而莊嚴的樂段揭開序幕，描繪出冰川的壯麗與雄偉，彷彿讓人置身於那亙古不變的冰雪世界。
第二部分節奏明快，音樂描寫著乘坐雪橇犬隊馳騁於北極荒原的刺激旅程，充滿動感與張力。第三部分氣氛驟然轉變，氣候變遷的嚴重性在音符間顯現，作品在最後轉為充滿希望的旋律，象徵著對未來世代能帶來更美好明天的期盼。自然流暢的速度轉換和整齊強烈的節奏表現，獲得評審青睞，榮獲Ｂ組特優，將代表台南參加全國學生音樂比賽。
其他人也在看
颱風天「一校兩制」！基隆學生照常上課 家長炸鍋喊亂
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆今天沒放颱風假，但是碇內國中，有些設籍在新北瑞芳、平溪、雙溪等停班課區域的學生，卻放颱風假不用到校。形成同一所學校，有人放假、有人沒放假，消息一出，引發家長熱議。不過校方解釋，放颱風假的學生，可以透過線上系統學習，不會影響課業。穿雨衣、戴著安全帽，家長冒著大雨接送小孩上學，不過這間學校竟然不是全員都得來上課。基隆市碇內國中貼出公告，依據新北巿＂部分＂區域停課決策，請家長與學生留意。意思是，基隆沒放颱風假，住基隆的學生要上學，但住在新北停班課地區的學生，不用到校。形成一校兩制。消息曝光後，也讓家長炸鍋，有人說"不同步，會被罵爆喔教務處"、也有人趕緊詢問"技藝班是否還要上課"。家長：「鄰近的話是不會有什麼困擾，但比較遠可能會比較困擾比較大吧，那我現在覺得目前風雨是還OK。」警衛：「他們今天可以選擇不用來，或一樣來也可以，固定禮拜二禮拜四有這個校外活動。」碇內國中約有近30位學生不用到校。（圖／翻攝自基隆市立碇內國中臉書）基隆暖暖區碇內國中，實施"部分"停課！住在瑞芳、平溪、雙溪等地的學生，約有近30位不用到校，學校會主動註記，後續再依規定辦理。基隆市立碇內國中校長張雁婷：「為了讓家長跟學生們放心，我們就緊急做了一個通知，那我們學校老師，也會透過GoogleClassroom，一些線上平台的部分，然後也透過LINE的群組來跟家長做聯繫，跟學生做聯繫，然後也不影響他們，盡量不影響他們課業的一個部分。」不同縣市學生待遇差很大，也讓不少家長覺得無奈。（圖／民視新聞）同樣是颱風天，不同縣市學生待遇差很大，也讓不少家長覺得無奈。有人認為應該全區同步，才不會造成混亂，不過校方強調，會兼顧學生安全和學習進度，不讓課業受到影響。原文出處：颱風天「一校兩制」！基隆學生照常上課 家長炸鍋喊亂 更多民視新聞報導BBC「惡意剪輯」爭議釀信譽危機！川普怒告誹謗求償10億美元 鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課中央氣象署同步發警！鳳凰颱風外圍雨勢擴大 13縣市豪大雨特報民視影音 ・ 1 天前
大葉獲教育部TEEP計畫補助 印尼青年來臺學習半導體製程研究
大葉大學半導體學士學位學程副主任歐信良的「醫療器材產品製程實習計畫」，榮獲教育部「Taiwan Experience Education Program（TEEP）全球優秀青年來臺蹲點計畫」獎助，印尼布拉維賈亞大學 (Universitas Brawijaya)電機工程系大四生Stephania Angelica與Nabila Fairuz Romadhona來臺進行為期三個月的半導體製程相關研究，提早體驗台灣留學生活。歐信良副主任表示，教育部推動「Taiwan Experience Education Program（TEEP）」全球優秀青年來臺蹲點計畫，邀請海外優秀青年來臺進行短期實習與研究，期盼藉此吸引更多國際優秀青年來臺留學與發展，促進國際教育合作與人才培育。「醫療器材產品製程實習計畫」透過實習與研究的方式，推廣醫療器材製程技術的專業知識與應用概念，提供外國學生實際參與臺灣科研與產業發展的機會。兩位印尼學生在大葉大學實驗室中，參與鍍膜、奈米材料與半導體製程相關研究，強化專業能力，並與臺灣學生進行跨文化學術交流，深入了解臺灣的科技產業與高等教育環境。印尼布拉維賈亞大學學生Nabi台灣好新聞 ・ 1 天前
新莊國小的生命教育課程-我們班上的一窩「鵪鶉」小跟班
新莊國小生命教育課不只是課本上的故事，而是活生生的「啾啾體驗」！學校與在地農會攜手合作，引入鵪鶉飼養課程，讓五年三班學生親手設計鳥窩、分組照顧小鵪鶉；學生們下課後忙著餵食、陪鵪鶉曬太陽、幫牠打掃小窩，從中學習尊重生命與責任感。教室裡多了陣陣啾啾聲，也讓校園變成最可愛的生命教室。(見圖)新莊國小今(十二)日說明，今年生命教育課題中，希望不再是單純的老師授課分享，而是想要給孩子真實體驗生命珍貴的意義；因此，學校特地與在地農會合作，討論課程，聘請專家到校，透過鵪鶉的介紹、飼養、照顧等過程，讓學生實際體會生命的可貴。此外，學生們分組合作照顧鵪鶉過程中，加深大家懂得尊重生命，看著孩子們每天細心的照顧小鵪鶉、下課時間要餵養鵪鶉、帶鵪鶉到校園裡散步、幫鵪鶉整理家等，臉上露出快樂與純真的 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
南韓SKY三名校作弊醜聞連環爆！學生不認為用AI考試、寫作業有問題：不用才是真的吃虧！
正確使用工具，能讓工作事半功倍，但如果濫用或錯誤使用，卻可能讓你走偏和變成投機分子之一。南韓高等教育界近期連環爆出多起醜聞，都與學生利用生成式人工智慧（AI）機器人作弊，幫助自己在學科或考試上獲取高分成績，而且被爆料的學校，還是韓國擁有最高聲譽的「SKY」三名校：首爾大學、延世大學與高麗大學。《中央日報》報導指出，繼延世大學（Yonsei Universit......風傳媒 ・ 1 小時前
議員盼國小午餐有截切水果 北市府擬邀學校討論
（中央社記者劉建邦台北11日電）議員提到北市國小營養午餐雖提供多款水果如百香果等，但部分水果較難直接食用，造成學生完食率低，盼提供截切水果。教育局今天表示，將邀學校討論可行方案及試辦模式。中央社 ・ 1 天前
宜蘭颱風停班停課 慧燈中學留校自習中午安排專車返家
記者張正量／宜蘭報導 鳳凰颱風來襲，宜蘭縣政府於宣布十一日停班停課，但慧燈中學因為有…中華日報 ・ 1 天前
不斷更新／鳳凰來襲！台中宣布了 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，預計短暫停留後於深夜快速出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 2 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里明停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，雖然現在強度略減、暴風圈也變小，但氣象署也提醒，北部、南部、東半部要注意局部大雨，基隆北海岸、大台北山區，更有可能出現局部豪雨及短延時強降雨。外界台視新聞網 ・ 15 分鐘前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 6 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 10 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前