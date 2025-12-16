南市安南區全民運動館工程進度超前 市府把關施工品質打造全齡共享運動空間

南市安南區全民運動館工程進度超前，體育局長陳良乾率隊視察，強調市府會把關施工品質，打造全齡共享運動空間。（記者李嘉祥攝）

為提升市民運動環境與生活品質，臺南市政府向運動部爭取前瞻基礎建設經費興建「安南區全民運動館新建工程」，目前工程進度已達85%，進度超前約14%，預計明年4月29日完工；體育局長陳良乾16日率隊視察工程，強調市府會嚴格把關施工品質與進度，兼顧安全管理與周邊環境維護，確保工程順利推動，也指示設計單位善用兩棟建築物中間的天然河道規劃水域遊憩與教學場域，並於走道空間設置大鏡子提供年輕人喜愛的熱舞、街舞多元活動場所。

安南區全民運動館工程經費3.305億元，中央補助1億元、市府自籌2.305億元，全館規劃地上2層，空間設置瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場之多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項室內運動空間，滿足不同年齡層的運動需求。

黃偉哲市長表示，運動館啟用後不僅可提升地方運動風氣，也有助於促進社區交流，打造友善健康的生活環境，未來將結合運動課程、社區活動及賽事舉辦，發揮公共設施最大效益，同時也會把關每座全民運動館品質，使全民運動逐步成長。

陳良乾局長指出，安南區全民運動館是體育局重大工程案件，重視使用安全與友善設計，館內完善規劃無障礙動線與相關設施，並完成消防、防災及機電系統整合，確保運動空間安全無虞，同時透過良好採光、通風與照明設計，營造明亮舒適的運動環境，提升整體使用品質；工程執行期間嚴格落實施工品質管控與工程查核，並兼顧施工安全及周邊環境維護，確保工程如期完成。

陳良乾局長強調，後續也會與委外的營運廠商進行營運整備及試營運作業，期盼安南全民運動館正式啟用後，成為促進市民健康、強化社區交流的重要公共建設，也期盼工程能如期於115年4月下旬完成驗收接續安排場館啟用，另也會持續推動優質運動設施的規劃與建設，打造安全、友善且多功能的運動環境，讓全民運動成為日常生活的一部分。