南市安南區新寮鎮安宮陞座遶境 聯合稽查小組現場提醒勸導反應民意

▲南市安南區新寮鎮安宮陞座遶境吸引眾多信徒參與，市府各單位組成聯合稽查小組，現場提醒、勸導並即時向廟方反應民意改善。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市安南區新寮鎮安宮18日於安南區辦理「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」，安南區公所、警察局、消防局及環保局於活動當天成立聯合稽查小組提醒廟方管制規定，廟方相當配合，於19日凌晨0時40分完成入火安座；聯合稽查小組期間也多次開立勸導單進行勸導，並針對7案陳情內容向廟方轉達民眾感受，環保局亦稽查蒐證開罰6000元，警察局與消防局亦派員在場稽查。

副市長兼民政局代理局長姜淋煌表示，安南區新寮鎮安宮「開基二媽重光陞座暨會香遶境大典」活動範圍大、周遭民眾響應熱烈，加上豐厚歷史文化底蘊，事前已預期活動盛況，安南區公所於去年12月24日邀集新寮鎮安宮、民政局、環保局、消防局、文化局、警察局、交通局、北區區公所、中西區區公所、西港區公所等辦理協調會，提醒廟方應遵守並配合宗教優質化政策，相關路權亦由新寮鎮安宮申請在案。

姜淋煌副市長指出，18日活動當天，聯合稽查小組於晚間10時管制時間將屆前多次向廟方提醒管制規定，廟方亦配合催請陣頭表演盡快結束；另針對活動過程中有民眾不慎遭煙火砸傷一事，經廟方救護人員當下緊急處置後，19日亦派員關切；市府也會持續貫徹宗教優質化政策，務使宗教活動與現代民眾的生活取得平衡，讓臺南成為充滿和諧宗教文化氣息的宜居城市。