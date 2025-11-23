南市安南東和里寵物友善公園歡慶啟用提供多項免費服務 吸引毛孩與飼主同樂

南市安南東和里寵物友善公園歡慶啟用提供多項免費服務，吸引飼主帶著毛孩來同樂。（記者李嘉祥攝）

▲南市安南東和里寵物友善公園歡慶啟用提供多項免費服務，吸引飼主帶著毛孩來同樂。（記者李嘉祥攝）

為提升飼主與毛孩的休閒品質與活動空間，臺南市政府動物防疫保護處於安南區東和里公園新設「寵物友善專區」，提供安全、舒適的戶外休憩與運動環境，並於週末假日正式啟用，現場規劃多項免費服務及限量好康，並向市民介紹全新設施並推廣正確飼主責任與動物保護觀念，吸引許多飼主帶毛孩來同樂。

現場寵物好康多多，除提供免費犬貓狂犬病疫苗及寵物登記各限量100名、免費犬用七合一疫苗限量50名，並同步開放寵物身分證開通與登記諮詢；動保處亦規劃寵物基礎健檢、基礎美容、理學檢查等服務，協助飼主一次完成毛孩的重要健康與登記項目。

廣告 廣告

為鼓勵飼主協助寵物完成身分建檔，活動當日出示或開通寵物身分證還可兌換雞腿乙隻，現場並設置宣導攤位集章活動，集滿印章即可兌換亞麻帆布拼接購物袋，此外還有DIY手作拓染束口袋體驗及提供免費冰棒供民眾享用，讓大小朋友與毛孩都能度過充實愉快的午後時光。

動保處長方川和表示，市長黃偉哲重視寵物管理與福利，南市持續推動多元寵物友善環境，透過完善的公共空間設施與推廣教育活動，期盼提升市民動物保護意識；此次活動也搭配寵物登記等相關配套措施，不僅讓飼主能更方便地完成寵物登記、疫苗施打與健康檢查，也希望藉由寓教於樂方式協助市民建立良好飼養觀念，共同打造更友善、更幸福的毛孩城市。