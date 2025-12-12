南市安吉路3段封閉部分車道

為讓高快速公路網更臻完善，高速公路局計畫辦理「國道八號台南系統交流道改善及跨南一三三路口立體化工程」，進行側車道排水及基礎工程，自市道一七八線與安吉路三段路口起依施工階段的期程封閉外車道、機車道；南市交通局除請施工單位佈設改道牌面及警示措施，亦於大臺南智慧交通中即時監控調整周邊交通狀況，減少交通壅塞情事。

交通局長王銘德表示，此項工程總經費廿九點七六億元，工期約四年六個月，預計一一九年完工通車，南一三三平交路口立體化後可改善因平交路口號誌停等延滯，造成地方道路及主線車流回堵情形，路口平均停等可由原八十秒縮短為卅六秒，國道八號港口路段無需停等號誌可維持一百公里時速。

王銘德局長指出，全案採三階段交維，第一階段為兩側平面側車道拓寬，前置工程準備階段後，十二月十日起進場施工側車道排水及基樁工程，預計分六工區，自安吉路三段依序由東往西封閉外車道及機車道，施工期間單向縮減為二車道；第二、第三階段分別為永久匝道與臨時匝道工程施作與國八主線進行高架化施工，屆時將有新的交維措施。