南市安慶國小蔥房食農教育教室揭牌 打造從土地到餐桌學習場域

南市教育局長鄭新輝出席安慶國小小蔥房食農教育教室揭牌儀式，肯定校方建構從土地到餐桌學習場域，讓食農教育在校園內紮根。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局長鄭新輝出席安慶國小小蔥房食農教育教室揭牌儀式，肯定校方建構從土地到餐桌學習場域，讓食農教育在校園內紮根。（記者李嘉祥攝）

為深化校園食農教育推動及落實食農教育法精神，臺南市政府教育局首度辦理「建置食農教育教室徵選計畫」，引導學校設置符應在地特色的食農學習場域；安慶國小首次獲得80萬元建置補助並舉辦食農教育教室「小蔥房」揭牌儀式，正式啟用全新整建的食農教室空間。

安慶國小「小蔥房」食育教室揭牌活動安排小朋友導覽校園內設置的各種農產品種植地景、作物採摘體驗及食農短劇演出，並進行紅蔥油飯、蔥油餅與現磨豆漿等料理體驗活動。教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲到場與師生在實作中體驗「從產地到餐桌」的食農教育精神。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，臺南有兼具深厚文化底蘊、得天獨厚的地理環境，一年四季皆有豐富農漁特產，這些是最珍貴、最貼近生活的學習教材；市府長期以「吃在地、學在地、惜食材、愛土地」為核心精神推動食農教育，透過校園扎根，讓孩子認識家鄉、尊重土地。

教育局長鄭新輝指出，食農教育是教育發展重點之一，市府鼓勵學校結合在地資源發展具特色的食農教育課程，並融入學生生活經驗，希望從小培養學生健康的飲食觀念與習性及內化愛護鄉土意誠；安慶國小善用校園空間創造出小小農園及學童生動活潑導覽令人感動與讚賞，「小蔥房」食育教室啟用不僅是校園硬體空間的升級，更象徵食農教育在校園中持續深化與扎根；未來會持續透過完善的教學空間與系統化課程設計，引導孩子從生活中學習，培養尊重土地、珍惜食物、關懷環境核心素養，讓食農教育成為陪伴孩子成長重要力量。

安慶國小校長羅智韋說，「小蔥房」食育教室設置是學校多年推動食農教育的具體成果，教室全面翻新，裝設不鏽鋼洗臺、人造石料理臺、IH調理爐、各式烤箱與電鍋及全新餐具，可提供師生更安全、優質的實作環境；未來會持續推動溯源菜單、營造可食地景與校園廊道，讓孩子在種植、採收、料理與分享歷程中，學會知食、惜食，並建構從土地到餐桌的完整學習橋梁。