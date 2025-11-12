南市安衛家族運作暨輔導績效卓著 二核心企業出席職安署研討會受獎

南市安衛家族運作暨輔導績效卓著，「CPC safety安衛家族」、「生達集團安衛家族」等二家族核心企業出席職安署研討會受獎。（記者李嘉祥翻攝）

勞動部職業安全衛生署辦理「2025年智慧科技防災與職場韌性研討會－科技守護安全 × 韌性引領未來」，除邀請榮獲「國家職業安全衛生獎」事業單位進行專題演講，藉此活動分享推動職安衛成果及防災應用經驗，會中也表揚各縣市推動成立安衛家族核心企業滿3年者，臺南市「CPC safety安衛家族」、「生達集團安衛家族」等二家族核心企業出席受獎。

研討會專題演講鎖定「科技驅動職業安全」、「科技賦能 建構友善的職安衛文化」、「AI與數位科技實現智慧化職安衛管理分享」，以及「中小企業職安衛改善與實務」、「科技防災技術應用」與「製程安全管理」等議題；臺南市由曾榮獲「110年國家職業安全衛生獎」的安衛家族核心企業「奇美實業」代表於研討會中分享AI智慧科技＋人本軟實力，讓在場與會人員收獲滿滿。

受表揚的「CPCsafety安衛家族」由台灣中油公司油品行銷事業部台南營業處擔任核心企業，藉由教育訓練、相互巡視及訪視家族成員適時提供改善建議，協助改善家族成員現場工作環境及不安全的作業行為，降低職業災害並加強成員職安管理知能；「生達集團安衛家族」由生達製藥公司擔任核心企業，除為國內製藥業的模範生，更是臺南第一家由藥廠所成立的安衛家族，並邀約廠內承攬商及鄰近的廠家共襄盛舉，秉持共學、共享、共好的理念將學習到的知識運用於事業單位，提升勞工安全衛生實務管理層次，以達到零災害目標。

勞工局長王鑫基表示，黃偉哲市長上任後致力打造「希望家園、智慧城市」，並落實「職安優先、勞權第一」勞工政策，積極維護勞工勞動職場安全與衛生等權益；南市推動安衛家族及籌組防災訪視輔導團至中小企業進行臨廠安全輔導經驗豐富，也期許各事業單位能在職場安全及衛生工作上持續努力精進，達成職場減災與自主管理的目的，建立友善職場、讓勞工有安全工作環境。