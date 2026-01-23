南市室內裝修審查費與雙北相同 審查時間無需等一年





針對臺南市受理申請室內裝修審查業務，市府工務局委由社團法人臺南市建築師公會受理審查及查驗，經該公會審查完竣後送工務局，即核發同意室內裝修許可文件。室內裝修之樓地板面積在100平方公尺以下之費用，包含圖說及竣工審查之費用為新臺幣22000元，與臺北市及新北市一樣，並無外傳上百萬元情事。

另外，臺南市建築師公會審查室內裝修共有50組建築師輪流審查，且受理後即安排審查人員審查，應無需1年以上審查時間之問題。

工務局指出，審查機構收取審查費用，室內裝修之樓地板面積在100平方公尺以下，臺北市圖說審查10000元、竣工審查12000元，新北市與臺南市都是與臺北市同樣之審查費用，臺南市並無明顯收費特別高，也無審查費用高於3倍之情事。

工務局強調，為加速民眾室內裝修審查時間，依照「臺南市政府工務局辦理審查機構執行建築物室內裝修審核及查驗作業規範」，針對消防安全設備部分，由消防設備師簽證，送請消防局審查；室內裝修之建築部分，工務局委由臺南市建築師公會審查，建築與消防平行同步審查，縮短審查時間，期能讓民眾申請案透過簡政便民，加快行政效率，為民服務為宗旨。

