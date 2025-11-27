南市家庭教育中心志工陳雪花榮獲全國三大獎 展現家庭教育溫暖力量

南市教育局副局長楊智雄、家庭教育中心主任張冰嫈肯定榮獲全國三大獎的志工陳雪花，以溫柔陪伴照亮無數家庭，展現家庭教育溫暖力量。（記者李嘉祥攝）

臺南市家庭教育中心志工督導陳雪花長年深耕家庭教育服務，以堅定教育信念與溫柔行動陪伴無數家庭走過衝突與低谷，今年榮獲中華民國第30屆志願服務楷模「金駝獎」、教育部推展家庭教育績優志工個人獎及全國終身學習楷模教學者組等三項全國性大獎，除肯定其多年來無私奉獻的精神，也彰顯其以教育專業推動家庭幸福的深遠影響力。

市長黃偉哲表示，陳雪花志工自教育職場退休後，延續教育初心與助人使命，以陪伴與傾聽走進家庭，協助家長面對親職壓力、婚姻衝突等議題，幫助家庭重建溝通與信任，用教育與關懷化解困境；今年同時榮獲金駝獎、教育部家庭教育績優志工個人獎及全國終身學習楷模三項全國性殊榮，不僅是臺南的榮耀，更是全民學習典範，感謝陳志工多年來深耕家庭教育、關懷社會，也期盼她的故事能持續啟發更多市民投入志願服務，讓臺南成為更溫暖的城市。

教育局長鄭新輝指出，教育的力量在於潛移默化，陳雪花志工發揮教育者熱情，將教學精神延伸至家庭教育現場，結合多年教學與輔導專長，帶領個別化親職教育專案、主動致電關懷服務及設計帶領多元課程，如阿德勒正向教養小團體、幸福家庭樂書香、心約定、編織幸福家等活動，於校園、社區與軍隊等各處推動親職、婚姻及生命教育，協助家庭重建信任與親子關係，榮獲全國三大獎項，足證其志願服務與終身學習卓越表現。

陳雪花志工說，家庭教育是預防的起點，每一通關懷電話、每一次訪視，都是促進家庭復原力的契機；她投入臺南市家庭教育中心服務逾十年，感謝中心長期培訓與支持，讓她能在志願服務的道路上不斷學習成長，以行動實踐「教中學、學中做」。

家教中心主任張冰嫈強調，陳雪花老師的奉獻不僅照亮無數家庭，也讓社會看見那份默默耕耘、用心陪伴的力量，榮獲全國三項大獎是對其多年深耕與不懈努力的最佳肯定，也期望藉由雪花老師為楷模，帶動更多人投入志願服務的行列，讓社會更美好。