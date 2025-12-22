南市家庭教育中心甜蜜蜜家庭日 頒發感謝狀肯定新住民團體貢獻

南市教育局專委簡文達及家庭教育中心主任張冰嫈於甜蜜蜜家庭日活動中頒發感謝狀，肯定新住民團體對多元文化家庭教育貢獻。（記者李嘉祥攝）

▲南市教育局專委簡文達及家庭教育中心主任張冰嫈於甜蜜蜜家庭日活動中頒發感謝狀，肯定新住民團體對多元文化家庭教育貢獻。（記者李嘉祥攝）

歲末將近，迎接象徵團圓的冬至節氣，臺南市家庭教育中心特於大港國小新住民學習中心舉辦「與『新』同在．多元同行－甜蜜蜜家庭日」活動，結合印尼母親節意涵邀請新住民家庭歡度佳節；教育局專門委員簡文達代表市長黃偉哲及教育局長鄭新輝到場與家庭共享冬至溫暖氛圍，並頒發「協力串聯資源．共辦家庭教育」感謝狀，肯定新住民團體對多元文化家庭教育推動貢獻，為活動增添溫馨亮點。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，南市目前約有3萬8千名新住民，是城市文化多樣性重要力量；市府與新住民學習中心、新住民教育輔導團及新住民團體合作提供豐富教育及適應課程，協助新住民於各面向更快融入在地，也感謝各相關團體透過資源整合與多元活動，讓更多新住民家庭感受到支援與溫暖。

教育局長鄭新輝指出，教育局與家庭教育中心長期深耕多元文化與社區關懷，積極推動跨域合作，今年特別選在冬至結合印尼母親節，邀請新住民家庭齊聲表達對母親的尊敬與感謝，期盼透過節慶與文化串連，讓家庭成員彼此珍惜相聚時刻，營造更具包容與溫暖的家庭氛圍。

家庭教育中心主任張冰嫈希望透過活動讓下一代從小學習尊重差異、平等對待不同文化族群，實踐「愛從家出發，幸福大臺南」的理念，除感謝移民署臺南市第一服務站主任林志鴻及多個新住民團體支持，也祝福所有家庭在充滿異國風情與多元文化的甜蜜家庭日中歡度冬至。