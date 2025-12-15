南市家庭教育中心舉辦親子共創日 增進親子互動深度

臺南市家庭教育中心2025_歡樂聖誕．親子共創日活動.jpg

誕節將至，臺南市家庭教育中心舉辦「2025 歡樂聖誕．親子共創日」活動，活動以聖誕襪與聖誕花圈手作為主題，在笑聲與創作氛圍中洋溢濃厚節慶氣息。大小朋友分工合作，創作出一件件獨具家庭特色的溫馨作品，也留下難得的共同回憶。

家庭教育中心主任張冰嫈補充，本次活動也融入「攜手共護網路新世代」主題，宣導兒童及青少年數位防護觀念，讓親子在手作過程中練習溝通與合作，自然增進親子互動的深度。