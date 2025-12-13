南市家庭教育中心邀親子共作

南市家庭教育中心舉辦親子共創日活動，邀家庭攜手共作增加互動及提前感受聖誕氣氛。（記者李嘉祥攝）

▲南市家庭教育中心舉辦親子共創日活動，邀家庭攜手共作增加互動及提前感受聖誕氣氛。（記者李嘉祥攝）

耶誕節將至，臺南市家庭教育中心十三日舉辦「二零二五歡樂聖誕·親子共創日」活動，以聖誕襪與聖誕花圈手作為主題，吸引眾多家庭參與，大小朋友分工合作融合童趣與巧手工藝，創造出獨具家庭特色的溫馨作品，在笑聲與創作氛圍中感受濃厚節慶氣息及留下溫馨回憶。

市長黃偉哲表示，家庭始終是支援每個人的堅實後盾，親子間的情感連結與互相陪伴則是成長不可或缺的力量；透過親子手作不僅能為節慶增添更多溫度，也能在合作與互動中拉近距離，讓共享美好時光化作最溫暖的節慶記憶。

廣告 廣告

教育局長鄭新輝指出，親子共創日活動除規劃豐富手作體驗，現場亦同步打造多組聖誕主題佈景，讓親子能手持完成作品合影，捕捉屬於冬季最幸福瞬間，也期盼透過活動讓每個家庭將滿滿的歡樂與祝福帶回家。

家庭教育中心主任張冰嫈進一步說明，活動中融入「攜手共護網路新世代」主題，宣導兒童及青少年數位防護觀念，讓親子在手作過程中練習溝通與合作，自然增進親子互動的深度；另中心亦將配合「歡樂聖誕·親子共創」推出臉書抽獎活動，歡迎市民踴躍參與。更多資訊可至臺南市家庭教育中心官方粉絲專頁查詢。