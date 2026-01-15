南市家教中心偕家長團體推動SEL

南市家教中心辦社會情緒教育種子講師培訓，攜手家長團體推動SEL社會情緒學習，為孩子建構堅實心理支持網絡。



臺南市家庭教育中心昨（十五）日於溪北服務處辦理「社會情緒教育種子講師培訓」，邀南市家長團體參與，透過專業培訓強化情緒教育推廣能量，除讓情緒素養從家庭到社區更扎實落地，也將情緒學習融入家庭日常，為孩子建構更堅實的心理支持網絡。

市長黃偉哲表示，教育部去年啟動「社會情緒學習（SEL）」五年中程計畫，正式開啟全國SEL元年；社會情緒教育已成為家庭教育重要核心能力，無論大人或孩子，都需具備理解情緒、調節情緒與同理他人的能力，此次家教中心再度攜手家長團體深耕情緒教育，讓臺南成為更具心理韌性城市。

教育局長鄭新輝指出，情緒教育為「家庭教育法施行細則」中明訂家庭教育十項範疇之一，市府透過培訓持續深化師資培訓與課程推廣，讓更多講師具備引導家庭情緒學習能力，未來也會持續擴大培力網絡，讓情緒教育從學校、社區到家庭全面扎根。

南市家長協會副理事長賴啟舟肯定培訓內容具體、實作性強，除加深對社會情緒教育的認識，也看見未來在家長團體中推廣可行性與重要性，期待持續參與後續推廣方案；參與學員也分享，透過課程學習到實用溝通方式，也更理解孩子情緒表現與需求，對實際家庭互動有相當助益。

家庭教育中心主任張冰嫈強調，中心自一一二年度起逐步建構情緒教育培訓系統，今年透過回流課程強化講師實務引導能力，未來將持續整合多元資源，讓情緒教育成為家庭日常一部分，以更具可近性方式深化社會情緒教育。