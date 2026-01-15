南市家教中心攜手家長團體推動社會情緒學習

參與「社會情緒教育種子講師培訓」的學員合影。（台南市家庭教育中心提供）

記者翁聖權／新營報導

台南市家庭教育中心十五日於新營區溪北服務處舉辦「社會情緒教育種子講師培訓」，邀集南市家長團體共同參與，透過專業培訓強化情緒教育推廣能量，讓情緒素養從家庭到社區更扎實落地，情緒學習進一步融入家庭日常，為孩子建構更堅實的心理支持網絡。

教育局長鄭新輝表示，情緒教育為《家庭教育法施行細則》第二條明訂家庭教育十項範疇之一，足見其在家庭教育中的重要性。希望透過本次培訓，持續深化師資培訓與課程推廣，讓更多講師具備引導家庭情緒學習的能力，未來也會持續擴大培力網絡，期盼情緒教育從學校、社區到家庭全面扎根，成為市民生活中自然的學習力量。

南市家長協會副理事長賴啟舟指出，此次培訓內容具體、實作性強，不僅加深對社會情緒教育的認識，也看見未來在家長團體中推廣的可行性與重要性，期待能持續參與後續相關推廣方案，讓更多家庭受益。另有與會學員分享，透過課程更能理解孩子的情緒表現與需求，也學習到實用的溝通方式，對於實際家庭互動具有相當助益。

家庭教育中心主任張冰嫈補充說，該中心自一一二年度起已逐步建構情緒教育培訓系統，今年透過回流課程進一步強化講師實務引導能力，未來將持續整合多元資源，陪伴家庭在生活中累積穩定的情緒力量，讓情緒教育成為家庭日常的一部分，以更具可近性的方式深化社會情緒教育。