南市家長會長聯合會邀北門五校學童體驗一日農夫樂

南市家長會長聯合會理事長賴建良邀北門五校學童體驗一日農夫樂，北門區長林建男與學童一起下田摘採玉米。（記者李嘉祥攝）

▲南市家長會長聯合會理事長賴建良邀北門五校學童體驗一日農夫樂，北門區長林建男與學童一起下田摘採玉米。（記者李嘉祥攝）

為落實食農教育，拉近學童與土地的距離，臺南市家長會聯合會理事長賴建良與昕昕農場合作，25日邀北門區內文山、錦湖、蚵寮、北門及三慈等五所國小全校師生走進黃金甜玉米田，體驗「從產地到餐桌」農作歷程；現場除讓孩子享受採收樂趣，更將當日採收的一半產量捐贈予社福單位，讓這堂戶外課程不僅充滿豐收喜悅，更洋溢著愛心的溫暖。

廣告 廣告

此次活動場域由賴建良理事長無償提供，主辦單位也準備熱騰騰的現煮水煮玉米分發給學童享用，讓孩子們品嚐勞動後最天然的甘甜滋味。

賴建良理事長表示，此片玉米田堅持採用「友善耕種」農法，全程不使用農藥，旨在維護生態平衡與土地健康，也希望透過讓孩子雙腳踩在泥土上、親手摘下無毒安全的玉米，實際體會農民耕作的辛勞，並學習珍惜食物與愛護環境的觀念。

北門區長林建男也加入同樂行列，捲起袖子與「小農夫」一起穿梭在翠綠的玉米桿間進行採收；他說，學生抱著剛採摘飽滿金黃的甜玉米，臉上洋溢著成就感與笑容，這不僅是一次生動的自然課，更是凝聚社區情感的重要活動，期透過寓教於樂田間體驗，讓食農教育種子在孩子心中萌芽，讓他們帶著滿滿的收穫與回憶回家，不僅帶回了甜美的玉米，更帶回對土地的熱愛與感恩。

林建男區長也肯定主辦者在活動中賦予公益意義，學童將努力採收成果一半捐贈給社福機構，讓孩子在學習農作知識同時，也身體力行實踐社會關懷，將這份快樂與健康分享給更多需要的人。