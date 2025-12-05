南市家防中心志工隊榮獲全國績優團隊 市長黃偉哲贈花感謝志工奉獻

南市家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊榮獲全國績優志工團隊獎，家防中心主任楊逸宏代表市長黃偉哲獻花祝賀及感謝夥伴付出。（記者李嘉祥攝）

響應國際志工日（International Volunteer Day），衛生福利部舉辦「114年全國績優志工表揚典禮」，表揚志工無私奉獻及鼓勵民眾投入志願服務；臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊榮獲「全國績優志工團隊獎」，家暴防治中心主任楊逸宏特代表市長黃偉哲到場獻花祝賀，感謝志工夥伴長期協助市府投入防治工作。

南市政府家暴防治中心志願服務隊自87年3月成立迄今逾28年，志工夥伴平均年齡66歲，其中服務年資超過10年的志工即佔5成以上，秉持著「愛與關懷」理念長期陪伴受暴家庭，並自編演出兒少保護行動劇，積極投入社區及校園宣導活動，以專業與熱忱守護兒少及家庭安全。

蘇玉蘭隊長自民國78年起投入志願服務工作迄今逾35年，秉持「施比受更有福」信念參與不同社會福利單位志願服務，並擔任法鼓山慈善基金會台南地區志工聯絡人；為進一步發揮所長，蘇玉蘭隊長自90年起加入家暴防治中心志工隊，定期於服務台受理諮詢，關懷走過家暴危機的被害人並給予支持及陪伴；另也帶領團隊夥伴透過設攤宣導及行動話劇，向民眾傳遞暴力防治概念並培養自我保護能力，其長期投入與付出正是家防中心志工隊精神的縮影。

社會局長郭乃文表示，臺南防暴工作能持續前進，靠的不只是制度，更來自一群願意站出來的志工與社區力量，感謝志工多年來溫柔而堅定的陪伴；性別暴力防治要做得更紮實，除政府部門持續精進外，更需要仰賴社區鄰里的力量，南市自105年起致力結合多元團隊推動社區初級預防工作，除運用志願服務隊，亦透過補助在地社區組織及辦理在地防暴課程、展演防暴行動劇及社區宣講等活動，培力社區居民防暴知能，也期許未來能有更多在地組織加入防暴行列，讓臺南更安全幸福。