南市家防中心志工隊無私奉獻 榮獲衛福部全國績優團隊獎





12月5日為國際志工日（International Volunteer Day），這個節日為聯合國於西元1985年訂定，旨在表揚志工的無私奉獻，並鼓勵更多民眾投入志願服務。衛生福利部響應此理念，於11月28日舉辦114年全國績優志工表揚典禮，臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心志願服務隊榮獲「全國績優志工團隊獎」，由衛生福利部呂建德政務次長親自頒獎。

社會局長郭乃文表示，臺南的防暴工作能持續前進，靠的不只是制度，更來自一群願意站出來的志工與社區力量，感謝志工多年來溫柔而堅定的陪伴。臺南市政府家暴防治中心志願服務隊自87年3月成立，迄今已逾28年，志工夥伴平均年齡為66歲，其中服務年資超過10年的志工即佔5成以上。他們秉持著「愛與關懷」理念長期陪伴受暴家庭，並自編演出兒少保護行動劇，積極投入社區及校園宣導活動，以專業與熱忱守護兒少及家庭安全。

蘇玉蘭隊長從78年起投入志願服務工作，至今已超過35年。她秉持「施比受更有福！」的信念於不同社會福利單位參與志願服務，並擔任法鼓山慈善基金會台南地區志工聯絡人。為進一步發揮所長，蘇隊長自90年起加入家暴防治中心志工隊，定期於服務台受理諮詢並關懷走過家暴危機的被害人，給予更多支持與陪伴。此外，她也帶領團隊夥伴們透過設攤宣導及行動話劇，向民眾傳遞暴力防治概念並培養自我保護能力。她的長期投入與付出，正是家防中心志工隊精神的縮影。

社會局表示，性別暴力防治若要做得更紮實，除政府部門持續精進外，還需要仰賴社區鄰里的力量。臺南市自105年起致力結合多元團隊推動社區初級預防工作，除運用志願服務隊外，亦透過補助在地社區組織及辦理在地防暴課程、展演防暴行動劇及社區宣講等活動，培力社區居民防暴知能。

