南市專家會議檢討丹娜絲風災經驗 聚焦「人本」避難收容





臺南市政府日前召開災害防救專家諮詢委員會，由市長黃偉哲親自主持。會議跳脫傳統工程思維，改以「疏散撤離與避難收容之精進作為」為核心，針對「丹娜絲颱風及0728豪雨」期間發生的複合式災害進行深度剖析，邀集中央氣象署、成大防災研究中心及府內外等編組單位，共同探討在極端氣候下，如何透過軟體應變實力的提升，落實以人為本的防災目標。

市長黃偉哲指出，面對先天地理環境挑戰及氣候變遷風險，防災不能僅依賴工程手段，更需強化軟體應變。本次會議特別回顧丹娜絲風災經驗，當時發生的大規模電力中斷與特殊災損，考驗著市府跨局處的協調力。未來的防災重點在於「人」的安全，如何讓民眾在災害來臨時願意配合撤離，並在收容所獲得妥善照顧，將是市府持續精進的方向。

副市長葉澤山指出，災害應變不僅是把人撤離出來，更要讓受災民眾在收容期間感到安心。在丹娜絲風災與0728豪雨期間，社會局展現了強大的公私協力能量，不僅調度「行動沐浴車」深入災區，解決停水停電地區民眾的盥洗需求，更動員志工超過2萬人次協助災後復原與文書工作，這種結合民間資源的細膩服務，體現了臺南作為韌性城市的溫暖與軟實力。

市府秘書長兼災防辦主任尤天厚強調，針對丹娜絲風災期間因大規模停電造成災情查通報困難的痛點，民政局已提出具體精進作為，推動「一里一台發電機」計畫，目前全市已完成649台發電機配置，並建立跨區聯防機制，透過優化基礎電力設施與更新淹水潛勢圖資，確保在災害發生時，第一線區公所能維持運作，迅速結合農用機具與管筏等多元運具協助撤離，解決淹水區交通受阻問題。

針對未來精進策略，會中多位專家委員也提出具前瞻性的具體建議：

1.

強化電力韌性，建置微電網：應利用臺南綠能優勢建置「區域型微電網」，除現行併入中央電網模式外，更要確保災害發生時地方具備獨立供電能力，提升面對大規模災害的電力韌性。

2.

落實風險溝通，建立合理期待：政府在宣傳防災成效的同時，應同步向民眾說明工程限制與可能存在的「殘餘風險」，透過清楚的風險溝通協助社會建立合理期待，降低災時因落差產生的民怨。

3.

以「生活圈」思維規劃避難：應跳脫行政區界線，改以民眾實際的「生活圈」來重新檢視疏散撤離路線與集結點，並加強地圖導引與標示，讓市民在災時能憑直覺迅速辨識正確去向。

災防辦執行秘書王雅禾表示，本次會議以「疏散撤離與避難收容之精進作為－以丹娜絲颱風及0728豪雨為例」為主題，希望透過跨領域的專業對話，深入檢視本市在面對如「大規模屋頂受損」等特殊情境下的應變不足之處，市府將持續依據專家建議優化疏散撤離機制，並加強橫向溝通，確保在災害發生的第一時間，能以最有效率的方式守護市民生命財產安全。

