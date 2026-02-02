南市小一生被逼吞磁鐵 半夜驚醒「會不會卡在肚子不出來」

傳出施暴學生家長是補習班教師

〔記者王姝琇／台南報導〕安南區補習班爆出學童遭霸凌，小五生竟逼小一生吞約3公分磁鐵，疑似施暴的小五生的家長就該補習班教師。遭霸凌學童家長今天現身陳情，不捨小孩睡到半夜驚醒，「我們只是想要一個公道，但對方家長態度推託！」

遭霸凌學童的家長今日現身說法，1/27小孩自返家宣稱喉嚨痛不願吃飯，母親詢問後才得知補習班小五生逼他吞磁鐵，隨即帶小孩就醫以軟便劑處理，隔天到警局報案，但Ｘ光片顯示約3公分磁鐵迄今都尚未排出。1/28醫院、婦幼隊均進行通報，但教育局卻在1/29才接收到家長簡訊，告知學校班導師小朋友在補習班「遇到事情」，經班導師了解後，才向教育局通報。

家長提到，1/28要求看監視畫面卻得知硬碟損壞，1/27至1/30都未接到相關單位聯繫；現在小朋友半夜還會驚醒，問磁鐵會不會卡在肚子裡面不出來；後來補習班也沒任何表示，「我們只是想要一個公道，不知如何處理，才向議員林燕祝尋求協助！」「對方家長態度推託，只說自己的小孩不會做這種事情，而這名疑似施暴的小五生的家長，就是該補習班的教師！」

林燕祝說，橫向通報機制是不是出問題，為何醫院、婦幼隊有通報，教育局卻慢一步！呼籲各單位對類似情況要更謹慎。

家長討公道 教育局啟動調查

教育局回應表示，該案已依法受理通報並啟動調查，派員稽查該補習班至少有3項違規將立即裁罰，包括違規經營課後照顧，裁處負責人6至30萬元罰鍰；違規聘任教職人員，對補習班裁處5至25萬元罰鍰；針對該補習班業者或教學人員，未在24小時內主動通報學生有吞食磁鐵情事，涉及兒少權法第100條規定，將移請社會局依規定裁處6千至6萬元不等之罰鍰。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

市府教育局召開記者會說明該霸凌事件處理過程。(記者王姝琇攝)

遭霸凌學童的家長(左)在議員林燕祝陪同下於台南市議會還原事件始末。(記者王姝琇攝)

