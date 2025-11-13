南市少年隊破獲毒品大盤 緝毒犬「雲斯頓」立功嗅出藏毒處

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市少年警察隊於鳳凰颱風侵台前夕，兵分3路在台南市永康區同步查緝，破獲以吳嫌為首的3人毒品大盤商，嫌犯將毒品藏在占地廣大的鐵皮倉庫各處，仍難逃緝毒犬「雲斯頓」的靈敏鼻子，警方當場查扣第3級毒品愷他命162包478公克、毒品咖啡包550包2215公克、彩虹菸1926支，以及各式毒品分裝器具、現金37萬餘元等證物，訊後將3嫌依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦。

防堵毒品入侵校園，台南市少年警察隊進行毒品溯源時發現，吳嫌等3人的販毒集團以永康區1處出租套房及1間鐵皮倉庫為據點，在永康區、東區一帶活動，販售毒品咖啡包和彩虹菸等。嫌犯平時將大量毒品存放於出租套房內，由賴姓集團成員負責看管，待有「訂單」進來時，再將毒品送至吳嫌所在的鐵皮倉庫，再由小蜜蜂前往倉庫收貨，送至買家手中，企圖製造斷點，避免遭警方循線查獲。

廣告 廣告

警方歷經多月跟監蒐證，報請台南地檢署檢察官陳奕翔指揮，趁著鳳凰颱風侵台前夕，推測嫌犯戒心稍低，會同保大特殊任務警力、麻豆警分局、第三警分局等，同步展開攻堅緝捕行動。

由於該販毒集團成員將毒品藏匿在鐵皮倉庫內，而倉庫的占地廣大，搜索不易，為了能夠迅速精準找出毒品藏匿位置，警方向保三總隊申請緝毒犬到場支援，經緝毒犬「雲斯頓」的協助，順利逐一鎖定嫌犯藏放毒品的位置，當場查獲相關毒品等證物，吳嫌見狀也只能低頭認栽。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

造謠捐80億歐元換蕭美琴演講 男回國嗆：把反串文當真的腦子有問題

滿堂紅餐飲公司淪詐團洗錢共犯 檢警拘提20人、負責人遭聲押

還放颱風假？ 11/13停班停課一次看！

買貴根本是浪費錢！專家點名10樣「只能買最便宜」的東西

