南市展現全社會防衛韌性挺過強震風災考驗 連霸13年強韌臺灣計畫全國特優

▲南市展現全社會防衛韌性挺過強震風災考驗，連霸十三年強韌臺灣計畫全國特優，圖為賴清德總統視察全社會防衛韌性委員會實地演練。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市去年經歷嚴峻的複合災害考驗，從年初的0121楠西規模6.4強震到7月丹娜絲颱風造成全台首見的嚴重風災，市府團隊始終堅守第一線。市長黃偉哲表示，去年雖然是充滿挑戰的一年，但也是臺南展現韌性的一年，市府透過全國首創的「全社會防衛韌性實兵演練」、「無人機救災展演」與科技防災的落實，成功守護市民的家園。

南市在內政部「強韌台灣計畫」評鑑中連續13年榮獲中央評鑑「特優」殊榮，包括針對易淹水地區於23個行政區輔導成立51處水患自主防災社區，累計獲得135個獎項，永康區崑山里、安南區公親里等5處榮獲種子社區認證；針對山區坡地災害，於7個行政區輔導16個里成立土石流自主防災社區，其中10個里獲得農業部5銀5銅認證；另也針對地震及綜合災害於9個行政區推動11處韌性社區，其中永康區復國里、東區和平里、南區喜南里、安南區佃東里等4個里榮獲內政部二星標章；同時也培訓6654名合格防災士，其中14人榮獲內政部評定「績優防災士」。

黃偉哲市長指出，0121楠西區地震後餘震多達168次，重創山區，7月丹娜絲颱風挾帶16級強風與豪雨造成全市超過30萬戶停電、5萬戶房屋受損、逾2400支電線桿倒塌，0728豪雨關山測站累積雨量突破2019毫米，創下全國第三高紀錄；行政院緊急成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」進駐臺南市，整合中央及地方資源加速推動災後復原工作；市府配合賴總統政策率先全國舉辦「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，模擬關鍵基礎設施遭破壞及大規模避難收容，深獲總統、副總統、行政院長、駐台代表及外媒肯定，並於隨後風災中展現成果，將0728豪雨淹水面積控制在130公頃，相較於98年莫拉克風災大幅減少，證明平時整備價值。

南市秘書長兼災害防救辦公室主任尤天厚說，面對極端氣候挑戰，臺南市以「智慧科技、韌性城市」為核心，去年12月結合中科院與無人機協會舉辦的「無人機救災展演」，其中包括首度由產官研三方合作推動無人機救災常態化、首次導入AI判釋建置3D災區模型等二項「全國第一」，現場整合銳二無人機、指管導控車等先進設備，模擬即時視訊回傳、災區搜尋與物資投送，展現科技救災機動性與全方位應變能力；副總統蕭美琴特至臺南沙崙智慧綠能科學城視察，肯定市府配合中央推動全社會防衛韌性演練，落實「科技輔助人力」精神，以創新科技提升防災決策準確度大幅降低災損。

消防局長兼災防辦公室副主任楊宗林表示，配合強韌臺灣計畫，全市37區全數成立「防災協作中心」，納編1888位協作人員，導入企業化ICS事故指揮系統管理，將人力精細分為規劃、作業、後勤等組別，災時能迅速投入疏散撤離與物資發放，效率驚人；另也規劃414處避難收容處所，可收容約26萬人，並與150家業者簽訂支援協定，各區公所與廠商簽訂576份開口契約，可供應8萬份熱食，確保災民基本生活無虞；針對易成孤島的南化區關山里也已完成3日物資儲備及巡邏船運補規劃。

南市災害防救辦公室執行秘書王雅禾參議說，114年災害頻仍，市府雖編列高達24.8億元的災害準備金，但截至12月初實際動支金額已超過40億元，為加速災後復原，市府除向中央爭取經費，並透過「災準金全生命週期管理」嚴格控管；面對丹娜絲風災後龐大災損，市府也首創「聯合服務中心單一窗口」，20個局處進駐受災區公所協助民眾快速申請屋損慰助金，展現「從寬、從速、從簡」行政效率，並與中央共同認養17個受災嚴重行政區民宅修繕媒合，堪稱全國首創；另每年國家防災日也與中央攜手舉辦特色活動，今年以「穿越時空的緊急避難包」為主題舉辦短影音創作比賽，藉防災影像記錄喚起民眾防災意識，降低災害損失

王雅禾參議強調，去年雖然挑戰艱鉅，但也展現「全社會防衛」能量，黃偉哲市長也邀集轄內中央、地方與民間防救災編組單位共同核定「114年度臺南市地區災害防救計畫」，依據「113年至117年災害防救基本計畫」中對策、災害防救白皮書、歷次專家諮詢委員會意見、災害防救演練與歷年災害應變策進改善作為及全災害思維進行修訂，強化南市災害防救量能，未來也會持續精進應變機制，深化公私協力，打造韌性古都。