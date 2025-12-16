南市工務局今年勇奪廿四項大獎 提升臺南建設質感讓環境更優質

南市工務局長陳世仁於年終發表會中說明各項建設成果，並率副局長鄒譽名等工務局團隊公布今年勇奪的各項大獎。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府工務局16日舉辦年終成果發表會，工務局長陳世仁除說明各項建設成果，並率副局長鄒譽名等工務局團隊公布今年勇奪的24項大獎，其中包括建設界最高榮譽的「國家卓越建設獎」，臺南獲頒1座特別獎、2座金質獎、4座優質獎，強調這些獎不只是工程界的榮耀，也代表臺南建設不論是數量及質感，皆顯著蛻變躍昇。

市長黃偉哲表示，獲獎意義是讓市民能在日常生活中感受到城市的進步，孩子走路上學更安全；社區公園變得更好玩、更舒適，市民覺得更方便、更安全、更幸福，才是我們最大的獎項。

陳世仁局長逐一說明今年獲獎工程，包括亞太棒球村二期、南121線拓寬、安南區4-11道路工程（北外環至東和橋）、學甲國小通學步道改善等關鍵建設，都是與民眾日常息息相關的工程，讓道路更安全、休憩空間更舒適、孩子上學更安心、設計與施工品質嚴謹用心，以紮實建設讓人民有感，是臺南獲得評審肯定的原因；安南區托育資源中心新建工程讓家長在托育、親子服務上擁有更安心、更加貼心的空間，突顯黃偉哲市長任內對年輕家庭的支持，獲頒「114年公共建築景觀建築園冶獎」。

陳世仁局長指出，工務局秉持市長黃偉哲「區域均衡發展、打造科技重鎮、提供市民舒適生活環境」理念持續推動南科周邊路網建設、沙崙特定區道路網絡等科技廊帶串連，以及橋梁闢建、改建，諸如臨安橋、東山青葉橋、新灣橋的改建並已完工通車等，另安平區華平路拓寬工程、鹽水區岸內糖廠影視基地發展計畫聯外道路改善、新市產業園區南側聯外道路等，提升便捷快速的交通服務，也提升更多產業、觀光及生活服務。

在宜居生活方面，黃偉哲市長重視「全齡共好」，上任後大力推動特色公園建設，目前共92座、完工74座，其餘陸續施工與規劃中。特色公園以共融、安全、好玩為核心，提供親子放電、居民休憩、社區交流的多元空間，讓臺南成為孩子喜歡、家長安心、長輩能散步的城市。

工務局說明今年交通環境升級也同步向前推進，已完成 640公里道路改善，等同臺南到臺北往返距離，並全面導入左轉車道增設、街角擴大、行穿線退縮等人本設計，讓行車更順暢、行人更安全；此外，全市已完成 106校、146公里的通學步道改善，不只讓學童每天上學更安心，也鼓勵居民走路探索社區，享受更優雅、更安全的生活散步路線；備受矚目的亞太國際棒球訓練中心也已全面完工，包含少棒、成棒各級球場、室內外練習設施，以及可容納 25,000席的成棒主球場，是全臺最大的戶外棒球場地。未來將成為臺南爭取國際賽事的強力基地，吸引觀光、帶動運動經濟，為城市發展注入一顆耀眼的新鑽石。

陳世仁局長強調，未來將持續以市長「沒有最好、只有更好」的精神為目標，讓臺南的道路更平順、公園更好玩、人行空間更友善、安全網絡更完整，為這座具有深厚文化底蘊的城市撐起更安心、更有愛的生活環境。