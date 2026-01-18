南市工務局精進公共建設品質 亞太棒球訓練中心及一七五線整治勇奪公共工程金質獎雙獎

南市工務局精進公共建設品質，亞太國際棒球訓練中心及一七五線整治勇奪公共工程金質獎雙獎，圖為室內投打練習場無柱開闊空間。（記者李嘉祥翻攝）

素有國內公共工程界奧斯卡獎美譽的「第廿五屆公共工程金質獎」揭曉，臺南市政府工務局亞太國際棒球訓練中心及市道175線地滑區復健整治工程雙雙獲獎；市長黃偉哲肯定工務局長陳世仁、副局長鄒譽名率領工務局團隊對公共工程建設的用心與努力，也期勉持續精進公共建設作為，打造安全幸福城市。

工務局表示，亞太國際棒球訓練中心成棒主、副球場及室內投打練習場於114年1月完工，因棒球場施工涉及大跨度結構、斜梁配置及高度專業運動需求，施工難度遠高於一般建築工程，因此以「預鑄工法」、「高效排水系統」、「棒球與建築專業整合」及「場域與自然環境共融」為四大核心主軸，因應人力短缺大量採用工廠預製的鋼結構與預鑄混凝土構件，不僅降低工地人力需求，也同步提升施工品質、安全與工期穩定度，成功打造臺灣具指標性的棒球比賽與訓練基地，榮獲公共工程金質獎佳作獎。

工務局進一步說明，在排水設計方面，球場地下佈設魚骨狀透水管系統，並搭配高孔隙率清碎石與砂層，有效提升排水效率，該系統於多雨期間舉辦U15亞洲青少棒錦標賽時獲得實證，強降雨過後即能迅速恢復比賽，充分展現設計成效；臺南亞太球場也成功串聯臺灣歷史博物館園區與忘憂湖景觀，使原和順寮重劃區30公頃基地，轉化為兼具運動休閒、歷史人文與自然地景的複合場域，逐步形塑為臺南新地標。

工務局指出，市道175線約25K+410附近路段邊坡區域位處泥岩地層，上伏崩積層，泥岩浸水軟化易形成滑動面，30年來每逢汛期豪雨常使地下水位驟升，誘發整體邊坡滑動加劇，尤其颱風過境更是會產生30至50公分位移量，影響通行安全；「市道175線地滑區整治工程」採「排水為主，擋土為輔」整治方針，除進行路基保護工程外，採用創新三層次治理邊坡降水規劃，完善地表排水系統，建置橫向截水溝及滑動邊界縱向排水，使地表水快速導排至溪底，榮獲公共工程金質獎優等獎肯定。

為減少地下水壓上升，該工程採中邊坡內深層排水使坡面水平集水管將邊坡內的地下水加以導出，且為延緩滑動災害，提升道路安全，109年首次嘗試開鑿2座大口徑集水井後，豪大雨期間洩降地層中深層地下水的效能顯著提升；凱米颱風期間於地滑區降下累積雨量高達1766mm，工務局透過自動化監測預警防災系統，即時監控地滑區雨量、水位上升量、地表位移、地層位移及地錨預力變化等有效掌握。透過監測數據顯示，創新三層次治理邊坡降水成效良好，有助於維持道路路基及邊坡滑動均呈現穩定狀態。

工務局強調，175線地滑區整治復建後，有效降低地下水位並迅速導排地表逕流，大幅提升邊坡穩定性，道路邊坡避免滑動，連帶周邊產業道路安全相對穩定，對於觀光與農產運輸安全，效益大為提升，也帶動當地產業發展。