南市工會評鑑3月登場 勞工局攜勞保健保實地考評

南市工會評鑑將上路，勞工局長王鑫基（左二）、勞資關係科長吳旻釗（右一）說明評鑑細節，並邀請評鑑獲優等的兩位工會領袖分享，如何成為優質工會的關鍵技巧。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

工會健全與否直接關係到勞工權益，南市工會評鑑將自三月三日起上路，勞工局二十二日邀請曾獲選「優質工會」的工會領袖分享，透過精進職訓品質、簽署團體協約，營造優質勞動環境，以及鼓勵會員將工作結合公益帶給他人幸福，都是成為優質工會關鍵技巧。

勞工局說，為健全工會會務、財務與發展，勞工局每年辦理各產、企、職業工會會務評鑑，由勞工局組成之評鑑小組、勞保局台南市辦事處、健保署南區業務組相關人員實地考評，並對會務尚未臻成熟工會加強輔導。

今年工會評鑑自三月三日起開始，就組織、人事、會務推動、福利服務、財務處理、雙語環境、資訊e化等面向進行評鑑；簽訂團體協約及參與慈善公益、社會服務都是評鑑評分重點。

勞工局邀請台南市男子理髮職業工會理事長陳杰雄、正道工業工會理事長宋照濱分享成為「優質工會」的關鍵技巧。

陳杰雄表示，該工會持續精進辦訓品質，協助勞工習得一技之長、為在職者提升工作職能；輔導學員參加技術證考照成績優異；成立「志願服務隊」，為職災勞工、弱勢提供義剪服務，以實際行動服務弱勢族群，工會評鑑年年獲「優等」佳績。

正道工業工會理事長宋照濱說，該工會與公司歷經多次溝通與協調簽署團體協約，工會與公司將改善工資、工時及工作環境安全等勞動條件約定於團體協約，以協商代替對立，打造優質、安心、永續勞動環境，受到勞工局肯定，工會評鑑獲得「優等」殊榮。

勞工局長王鑫基表示，勞政工作不是抽象政策執行，是要讓勞工享有安全、尊嚴的生活；只要有助「穩定勞動關係、促進勞資和諧、保障勞資權益」，勞工局都願意多做一些；也期盼更多工會支持及參與社會公益。

勞資關係科長吳旻釗說，台南目前有三百五十家職業工會、五十五家企業工會和二十三家產業工會，勞工局成功輔導卅七家企業工會和事業單位簽團體協約，獲勞動部八次頒獎肯定，將會持續努力輔導。