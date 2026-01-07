南市巨人盃國際青少棒錦標賽6天競技落幕 南投中興國中奪冠
▲南市巨人盃國際青少棒錦標賽歷經六天精彩競技後圓滿落幕，體育局長陳良乾頒發冠軍獎盃給南投中興國中球隊。（記者李嘉祥攝）
「2026臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽」7日於臺南市亞太國際棒球訓練中心室內投打練習場舉行閉幕典禮，為期6天的賽事圓滿落幕；經過激烈競爭，最終由南投縣中興國中榮獲冠軍，臺中市中山國中勇奪亞軍，桃園市仁和國中及日本東北選拔隊奪下季軍殊榮，南市體育局長陳良乾代表市長黃偉哲頒發前三名獎盃。
此屆賽事自1月2日起至7日分別於臺南亞太成棒副球場、文中56棒球場、文小2棒球場、小北B棒球場、中信科技大學棒球場及中信金融管理學院棒球場進行比賽，來自臺南市、桃園市、臺中市、高雄市、臺北市、新北市、花蓮縣、南投縣、屏東縣、苗栗縣、雲林縣、新竹市、新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、臺東縣、澎湖縣、日本東北選拔隊及日本關西選拔隊等球隊各隊在場上全力以赴，展現精湛球技與高度團隊默契，留下豐富且精彩的競賽成果。
黃偉哲市長表示，巨人盃國際青少棒錦標賽不僅是檢視青少年棒球實力的重要舞臺，更是培育未來棒球人才與深化國際交流的重要平台；市府持續辦理此項具指標性的青少棒賽事，讓年輕選手於高品質競賽環境中累積實戰經驗，並藉由日本隊伍來臺參賽，深化臺日棒球交流與互動。
陳良乾局長強調，體育局長期支持並深耕三級棒球發展，透過完善場地管理、持續辦理全國及國際賽事；臺南市巨人盃已成為國內三級棒球的重要賽事之一，每屆皆吸引各地優秀球隊參賽，厚植臺灣棒球的發展能量；未來也會持續促進南市棒球發展，讓選手持續揮棒圓夢，亦強化臺南「棒球城市」品牌形象，為臺灣棒球發展注入穩定而長遠的動能。
