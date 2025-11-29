南市幼兒運動會溪北場 新營體育場熱鬧登場

南市幼兒運動會溪北場新營體育場熱鬧登場，市長黃偉哲牽手劉育菁、體育局長陳良乾、新營區長陳宏田以及市議員聯合為活動揭幕。（記者李嘉祥攝）

114年臺南幼兒運動會繼11月22日永華場圓滿落幕後，溪北場29日於新營體育場228公園前草地持續登場，共有58隊785位幼兒參與，加上陪同家長總計超過1800人一起運動同樂；市長黃偉哲牽手劉育菁代表出席向現場親子朋友致意，並與體育局長陳良乾、新營區長陳宏田以及市議員蔡育輝、沈家鳳、以及立委代表聯合進行「大球傳遞」開幕儀式，祝福每位小小運動員都能享受比賽樂趣。

活動現場安排五大闖關體驗讓孩子在挑戰中發展體能，精彩的「夢幻泡泡秀」更是將氣氛推至最高潮。

市長黃偉哲表示，市府每年設計不同形式遊戲讓親子一起參與，從中培養體能、勇氣與自信，小朋友在幼兒運動會中努力完成每道關卡，家長陪伴在側共同挑戰，能感受到滿滿溫馨氛圍；每位完成挑戰的小朋友並能獲得專屬完賽獎牌，期許未來每一年都有家長帶孩子一起參與運動。

陳良乾局長說，體育局從成立後持續推動全民運動發展，不論是馬拉松、龍舟、風箏嘉年華，還是幼兒運動會，希望運動融入市民生活，也讓市民在日常生活中培養運動習慣，讓運動成為家庭生活的一部分。

陳良乾局長指出，幼兒運動會自開辦以來深受親子喜愛，其中遊戲使用的「滑溜布」會後也開放園方帶回，可持續在課程中應用，讓孩子平日也能運動同樂，未來也會持續打造友善親子運動環境，讓運動成為孩子成長的重要養分，也提升市民的健康意識與生活品質。