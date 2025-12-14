南市幼童軍及幼女童軍冬令營 17國小師生展開跨區域文化生態體驗

南市教育局與童軍會辦理的幼童軍、幼女童軍冬令營於臺南、高雄及屏東展開兩天一夜行程，讓孩子在自然中學習、多面向成長。（記者李嘉祥攝）

臺南市教育局與童軍會共同辦理的「臺南市114年度幼童軍、幼女童軍冬令營」於臺南、高雄及屏東展開兩天一夜的行程，計有17所國小的師生和服務員333人參與；教育局副局長楊智雄以臺南市童軍會理事長身分出席晚會，營隊內容結合宗教文化探索、原住民族傳統體驗、生態教育、產業文化與團隊合作活動，讓孩子在自然中學習、多面向成長。

市長黃偉哲表示，孩童在學校以外多元學習機會相當重要，尤其童軍教育強調品格、紀律、團隊與自我挑戰，與市府推動的品德教育與素養培育密切相關，期透過跨縣市的文化、生態與產業場域，讓孩子在真實環境中觀察世界、拓展視野，也能從營隊活動中學習尊重、合作與感恩；市府也會持續支持童軍發展，讓更多孩子在快樂中學習、在體驗中成長。

教育局長鄭新輝指出，幼童軍與幼女童軍是培養自主能力與責任感重要起點，此次冬令營課程多元，從佛陀紀念館的人文內涵、原住民族文化的尊重理解，到壽山動物園的生態教育與糖廠產業歷史，都是最好的生活教育素材，感謝各校大力協助遴選與帶隊及肯定服務員的投入，讓南市童軍教育能穩健推動、成效卓著。

楊智雄副局長說，童軍教育是一種生活化的教育，強調「做中學」精神，此次冬令營規劃完整，從活動安全、場地安排到學習內容皆由童軍會與關廟國小悉心籌辦，感謝各校團隊及所有服務員熱情投入及家長支持，以及中華民國童軍總會秘書長楊永欽關心與鼓勵，對臺南童軍教育的用心與投入給予肯定，未來也會持續與童軍會合作，提供更多優質、多元、有特色的童軍活動，讓童軍精神在校園扎根，培養孩子成為具備自信、服務精神與良好品格的下一代公民。