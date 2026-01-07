南市府三度強拆「共產黨違建」他喊：這是國家尊嚴的底線！選對縣市長有多重要？

台灣人民共產黨主席林德旺，7年蓋3次「共產黨違建」，每一次台南市府都依法拆除，張育萌指出，這是國家尊嚴的底線，選對縣市長有多重要？ 圖：取自黃偉哲臉書

[Newtalk新聞] 台南新營2018年即出現就出現紅漆的鐵皮「天后宮」，高掛「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」簡體字匾額及五星旗，經市府查證發現屬優先拆除違建後強制拆除。今年元旦又在新營區舉行升旗典禮、播放中國國歌並懸掛五星旗，台南市長黃偉哲6日表示，已拆除「共產黨違建旗座」及相關違法設施，強調國家尊嚴不容踐踏。對此，他直呼，選對縣市長有多重要？行政權成民主第一道防線。

「用違建挑釁國家尊嚴，結局就是被怪手剷成廢墟」，台灣青年世代共好協會理事長張育萌6日晚間發文表示，這座「共產黨紅屋」完全就是在挑釁公權力，2018 年新營魚塭旁就出現「台灣人民共產黨天后宮」，隔年遭台南市府鐵腕拆除。

張育萌說，荒謬的是3年後，原址違建竟原地重生，市府再次強制拆除，這已是第二次把共產違建變成廢墟。上週元旦，台灣人民共產黨主席林德旺，又號召黨員跑來這座「重建基地」升五星旗，唱中國國歌，台南市府第三次拆屋，把屋體和五星旗座通通剷成瓦礫堆。

他提及，這位林德旺以前是國民黨員，當過國民黨的台商黨代表、第 19 屆中央委員，後來成立「台灣人民共產黨」，台灣是民主國家，成立政黨和選舉競爭都很正常，但林德旺並不只是表達理念，他可是直接被《反滲透法》起訴。

北檢調查發現，從 2018 年地方選舉開始，就有中共介選的痕跡。張育萌指出，雲南省台辦主任張朝德叫林德旺選台南市議員，國台辦政治局副局長趙鋼建議，用「無黨籍選」增加勝算，林德旺還傳訊息問雲南昆明台辦主任馮美瓊說「現用共產黨在台灣選市議員，是否能資源相助？」

林德旺食髓知味，張育萌說，2022 年地方選舉，檢方又查獲，中國指示林德旺，提名同黨副主席選台北市議員，選舉期間涉嫌發走路工，就是中共買單，檢方分析時間軸主張，林德旺替中共在台灣滲透長達 10 年，接受的資助超過 90 萬元。

北檢襄閱主任檢察官蔡偉逸提醒，林德旺受境外敵對勢力滲透來源指示，希望法院可以從重量刑，但去年法院直接判無罪，理由是「這些行為都發生在官方公告正式『候選人』之前」，張育萌說，白話文就是，發生滲透行為的當下還不是「候選人」。

張育萌強調，面對國家安全危害，立法常須顧及言論自由與參政權，懲罰「滲透行為」規範得很嚴格，導致中共滲透的介選案件，最後經常「無罪」，這是民主的難題：我們面對的是狡猾的中共，獨裁國家永遠會不擇手段，利用民主摧毀民主。

「這時，行政權就成了民主的第一道防線」，張育萌直言，違建就是違建，不管掛什麼旗、唱哪一國的國歌，公權力不會因為政治挑釁而退讓，林德旺7年蓋3次「共產違建」，每一次台南市府都依法拆除，沒有猶豫，「這不是意識形態之爭，這是國家尊嚴的底線。選對縣市長有多重要？」

