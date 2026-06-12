南市府人力中心舉辦名人講座 主播岑永康開講職家平衡與跨域思考的關鍵思維

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記者黃文博／台南報導

台南市政府公務人力發展中心11日舉辦名人講座，特別邀請知名新聞主播岑永康以「從新聞到生活，打造職家平衡，培養與眾不同的你」為題，分享豐富的人生經驗及媒體跨域歷練，引領聽眾在高壓職場與生活中尋獲最佳平衡，當日黃偉哲市長、市府人事處長及中高階主管約170人共同參與，黃偉哲讚許岑永康與夫人張珮珊同為新聞工作者，在高壓、高時效且步調緊湊的媒體界，無論在職場或家庭都能相知相惜，將家庭經營得有聲有色，堪稱典範夫妻。

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南市府人力中心舉辦名人講座。（圖／南市府人力中心提供）

本次講座對象為市府中高階主管，公務同仁面對繁重政務時，在家庭也往往承擔極大壓力，市長進而提出善用科技的思維，強調現今AI科技盛行，不是要擔心被AI取代，鼓勵各位主管善用AI來優化工序、簡化繁雜程序，提升工作效率，就能騰出更多時間來進行自我提升，並有更多時間陪伴與經營家庭。

黃市長也特別強調岑主播打破傳統刻板印象、與家人彼此互信成長的生命歷程非常豐富，其分享的經驗定能幫助各位主管找到平衡點，對個人身心品質的提升值得市府團隊借鏡。

公務人力發展中心表示，持續學習與多元視野是公部門重要的能力基礎。期盼透過本次講座，啟發市府主管將生活熱情轉化為施政動能；未來中心也將持續規劃兼具前瞻性與人文關懷的培訓課程，全方位提升公務人員的城市治理視野，攜手為市民堆疊出更具幸福感的施政成果。