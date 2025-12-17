南市府全力協助市場攤商申請非洲豬瘟停業補助 保障生計與權益

南市市場處持續加強中央補助宣導，減緩豬肉攤商禁宰期間現金流壓力，圖為六甲市場肉攤。（記者李嘉祥攝）

因應非洲豬瘟禁宰禁運措施對傳統市場豬肉攤造成營運衝擊，經濟部商業發展署11月公布「非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失補助方案」，臺南市政府立即通知全市117處公、民有市場自治會及管理委員會，協助彙整市場豬肉攤商名冊及相關資料；非傳統市場攤商則由臺南市直轄市家畜肉類商業同業公會及臺南市家畜肉類商業同業公會協助受理、檢核並造冊，再由市府彙整送經濟部審定，確保攤商能及時申領每攤3萬元補助；截至12月17日，臺南市已受理公有市場攤商269件、民有市場攤商170件、非傳統市場攤商47件，合計486件。

市長黃偉哲表示，市府高度重視此次禁宰措施對豬肉攤商影響，包括無法營業造成生計壓力，以及原未列管市場攤商無法申請補助等問題；對於相關陳情，市府第一時間向經濟部反映地方實況，爭取擴大補助範圍，務求讓所有受影響的攤商都能獲得妥善照顧；經濟部也正面回應，只要攤商能提出販售生鮮豬肉事實、合法肉品來源證明及停業損失資料，即可由地方政府造冊後報經濟部審定；未來市府會持續和中央合作及提供攤商協助，並全力保障攤商權益。

經濟發展局長張婷媛指出，市府已全面通知轄內各市場豬肉攤商，並同步展開文件收件與資格審核作業，確保列管攤商順利申請；對於非傳統市場攤商，也與二大家畜肉類商業同業公會合作加速造冊及送件進程，並並簡化行政流程以提升補助申請與核發效率，也提醒此項補助收件截止日為今年12月31日，逾期無法受理，呼籲攤商務必把握申請期限。

南市市場處代理處長林士群強調，禁宰不僅影響豬肉供應鏈，也造成攤商現金流壓力，為避免因文件缺漏而影響補助資格，市場處加強各市場補助宣導，並安排專人協助攤商備妥申請資料，另也設置諮詢服務窗口，攤商可於週一至週五上班時間洽詢；非傳統市場攤商申請相關事宜，可於洽詢臺南市直轄市家畜肉類商業同業公會或臺南市家畜肉類商業同業公會，亦可撥打經濟部馬上辦中心專線0800-280-280轉2「非洲豬瘟補助措施」。

林士群代理處長說，面對禁宰禁運期間衝擊，市府除全力配合中央措施，也將持續提供最直接、最即時的地方協助，無論是否於傳統市場營業，只要因禁宰措施停業受影響的豬肉攤商，均可依規定提出申請，如有需求，可洽詢各市場服務窗口，市府會全力協助，確保市場運作正常並保障攤商權益。