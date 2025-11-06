南市府公務員進部落體驗平埔文化

台南市府公務員扮演學員，進入西拉雅族居落，實地體驗平埔族人的文化特色。(南市府客家委員會提供)

記者翁順利／台南報導

為落實族群主流化政策推動，台南市府客家事務委員會於五日及七日辦理族群主流化培力工作坊」，帶領來自各局處和區公所的參訓學員走訪東山區吉貝耍部落，透過走讀深入體驗西拉雅文化，強化公務人員的族群敏感度與文化意識。

市長黃偉哲表示，歷史悠久、豐富多元的文化是臺南最重要的資產，市府未來在辦理大型展演活動(如跨年晚會)時，將積極納入多元族群元素，例如邀請客家、原住民、新住民等歌手演出；同時，也會在相關產業振興、小旅行、特色市集及伴手禮徵選等活動中，融入本市在地的客家、原住民與新住民特色，期盼臺南成為真正包容、尊重並展現多元文化特色的友善城市。

市府客委會主委陳新裕指出，進入社區，看到不同族群的真實生活樣貌，是認識、理解其他族群的最有效途徑。因此，本次工作坊有別於以往於講堂授課形式，特別安排「吉貝耍部落走讀體驗」，實際帶領學員走訪本市西拉雅重點部落，透過部落導覽、飲食文化及十字繡工藝體驗，深入了解西拉雅的歷史文化與生活智慧，深化公務同仁對不同族群文化的理解，提升族群敏感度，並在日常政策與服務中實踐族群主流化理念，攜手打造友善、包容、多元的城市。

今年度推動族群主流化培力工作坊除兩梯次部落走讀外，另將於本月二十一日下午二時至四時在永華市政中心一樓東哲廳舉辦「族群主題演講」，邀請第二十七屆及第三十二屆金曲獎最佳客語歌手羅文裕先生，以「《共振》你的獨特，會被世界聽見」為題，分享他在音樂創作及族群文化傳承上的經驗，引領公務同仁以不同視角看待多元文化發展與共生共榮。