南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

台南市政府定期公布酒駕累犯照片，沒想到卻被抓包，疑似用AI生圖。背景的檳榔攤不只字體全崩壞，甚至還憑空長出"美金"。遭批根本是畫蛇添足、本末倒置。對此，交通局裁決中心坦承疏失，以後會謹慎處理。

南市府公布酒駕累犯竟是「AI」？ 交通裁決處坦承疏失

酒駕累犯背後的檳榔攤相當不自然，甚至還出現美金。（圖／民視新聞）

台南市政府，公布酒駕累犯照片，猛一看沒問題，但放大仔細一瞧，這家檳榔攤背景怎麼看怎麼怪，不只字體扭曲，旁邊掛著的檳榔串枝條憑空延伸，甚至畫面中還出現美金。民眾：「我覺得其實可以不用特別去合成，反而就是會混淆民眾的視聽，感覺也不是很好，反正你拿到什麼照片，就把它發出來就對了。」民眾：「亂用一些好像不一樣的P圖，會影響民眾的觀感。」荒謬照片面讓民眾看了直搖頭，這張圖被民眾黨台南市黨部副主委江明宗發現抓包，在臉書發文，質疑這明明是具法律效力的公開資訊，公務人員的公文書怎能夠如此隨便。民眾黨台南市黨部副主委江明宗：「放了一個假的背景，這樣子要如何讓人相信，你台南市政府針對毒駕、針對酒駕，這件事情是玩真的。」民進黨台南市議員沈家鳳：「真的吃飽太閒，本來是單純的照片，它為了要去識別，反而增加其他的識別，感覺是製造模糊的焦點。」

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南市府公布酒駕累犯竟是「AI」？ 交通裁決處坦承疏失

原本是要警惕用路人的嚴肅公共資訊，卻因為一張荒謬的P圖背景，引起熱烈討論。（圖／民視新聞）

法定公告的資料，理應經過層層公文簽核，為什麼從承辦人到主管沒人發現照片背景不合理之處，裁決中心解釋，是為了將背景去識別化，作業失察。台南市裁決中心主任李明德：「交通局依法將酒駕累犯當事人的照片，以去背景化方式進行公佈，後續將審慎嚴謹處理作業方式，以及進行資料審查與圖檔的處理。」原本是要警惕用路人的嚴肅公共資訊，卻因為一張荒謬的P圖背景，引起熱烈討論，市府強調日後會嚴格把關圖檔審查，就怕警示大眾的官方公告，因為盲目依賴科技，模糊了焦點。

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