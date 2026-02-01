南市府力挺國家青年交響樂團 葉澤山揭府城第1「3B」精神

此次NSYO寒假巡演前的集訓獲台南市政府大力襄助，副市長葉澤山(右)與NSO榮譽指揮呂紹嘉合影。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台南報導〕每年利用寒、暑假集訓並展開巡演的NSYO國家青年交響樂團，今(1)日在台南文化中心舉辦開幕儀式，同時宣告，在為期4天的密集排練之後，將自2月6至10日，由NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉親自率團，攜手國際知名鋼琴家亞歷山大．寇伯林(Alexander Kobrin)，於苗栗、嘉義、台南與台北巡演。

此次提供排練場地的台南市政府，副市長葉澤山表示，NSYO的青年音樂家們都是從國內外海選出的極優秀人才，看到他們齊聚台南集訓，感覺意義非凡；台南是一個古都，日治時期就已奠定西方音樂的底蘊，雖經戰後經濟蕭條使音樂發展幾乎停滯，但有一群熱愛音樂的社會賢達，於1950年成立了民間的「善友樂團」，分享音樂，到1961年又有了以兒童為主的「3B絃樂團」，培養出許多知名的台灣音樂家，像林昭亮、蘇顯達、胡乃元等。

NSYO各聲部分組排練於台南文化中心展開。(記者凌美雪攝)

葉澤山說，「3B」的命名來自「Best, Best, Best」在卓越中尋求最卓越的精神，「我們要把這樣的精神傳遞下來」，因此，這次與NSO合作，將NSYO帶到台南進行培訓，相信NSO也是用同樣的精神培養優秀的音樂人才，可說是，「從台南出發，讓夢想飛揚。」

