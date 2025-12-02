南市府合作華碩 打造AI City示範城市

（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市政府今天與華碩電腦股份有限公司簽全台首座「AI City示範城市」合作備忘錄，逐步開放各項市政數據，作為產業導入AI應用「練兵場」，朝機器人研發與生產重鎮方向邁進。

「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」在大台南會展中心舉辦，南市府會中宣布與華碩合作，由台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽備忘錄。

黃偉哲表示，台南近年積極推動AI（人工智慧）教育，在「總統盃AI素養爭霸賽」偏鄉國小組表現亮眼，凸顯台南AI素養教育開始展現成果。

廣告 廣告

他說，2023年起南市府研究發展考核委員會與教育局合作，引導教師與學生將生成式AI作為學習輔助工具，時代趨勢從過去擔心學生用AI，到現在鼓勵善用AI作為學習與研究工具，是城市面對科技變革時重要轉折。

黃偉哲表示，AI也是現代城市治理重要助力，如災害通報、市政服務熱線或須即時分析的大量圖像與資料，AI可協助減少重複作業、人力負擔與閒置時間，提升服務效率，期待透過與產業界合作導入更多創新解決方案，讓AI成為提升治理效能、讓市民更有感的關鍵力量。

根據研考會提供資料，合作將聚焦「智慧治理深化」、「產業數位賦能」與「在地人才培育」面向，市府將逐步開放各項市政數據，作為產業導入AI應用「練兵場」，協助在地製造業從「自動化」走向「智動化」，也為AI新創團隊提供技術驗證場域。

研考會說，華碩結合工業技術研究院及產學研夥伴組智慧機器人應用SIG（特殊興趣小組）是合作重要力量，市府將推動柳營科技工業區第3期擴建為「智慧機器人產業園區」，結合在地金屬加工與精密機械聚落，連結沙崙AI產業生態園區，打造台南成為機器人研發與生產重鎮。（編輯：李明宗）1141202