南市府呼籲受災店家共同撐起庶民經濟 別錯過1/30補件截止期限





丹娜絲是臺灣氣象署有正式紀錄以來首個從嘉義登陸的颱風，其以13級之姿肆虐並重創臺南，不少店家因強風豪雨導致招牌等生財器具毀損而被迫停業，不僅店家生計受到衝擊，連帶也對當地的日常民生造成影響。

市長黃偉哲指出，臺南近來崛起成為全球半導體重鎮，吸引這些產業鏈進駐、佈局除區位和基礎建設等考量外，還在於臺南活絡的庶民經濟，讓各行各業可以在食衣住行均無後顧之憂地投資並深耕臺南。丹娜絲風災以及後續的0728豪雨接連襲擊臺南，導致基層店家被迫暫停營業，市府除立即啟動災後應變外，也積極爭取特別條例預算，扶助基層店家重建與復原。

南市經發局局長張婷媛表示，為扶助受災店家復原，市府率全臺之先，在114年8月11日以從速、從寬、從簡的原則啟動受理慰助金作業，凡具稅籍登記的店家以及地方政府列管傳統市場及夜市攤 (舖) 商，如有招牌、鐵捲門、展示架等生財器具受損，皆可申請1萬元的慰助金；市府也展現效率，在同年10月30日再度居全臺之冠，陸續發放慰助金。截至申請期限的114年12月31日止，市府計收到2,280件受災店家與161件受災攤 (舖) 商，由於臺南是本次風災與豪雨受創最重的地區，因此受災店家數是全臺最多，經發局動員人力皆已完成審核。目前已核定通過2,254家受災店家與攤 (舖) 商，撥款作業持續進行中。

由於仍有部分申請店家尚須補齊相關書件，經發局表示，若未於該期限內完成補件，將影響審核結果與慰助權益，請這些店家在115年1月30日前儘速補件資料，以確保慰助金能及早入帳。

