南市府和台灣棒球名人堂協會合作 傳承棒球文化

經典賽台灣隊王彥程和孫易磊已先回南韓職棒和日本職棒母隊，林安可已回母隊，古林睿煬今天練完球也會先歸隊，台灣隊總教練曾豪駒指出，他們先回球隊報到，後續再追蹤狀況，「照他們節奏去調整，球隊都有安排，他們在這邊每一天的狀況，我們都有回報給母隊，讓母隊能安心。」

自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言