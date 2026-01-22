南市府和台灣棒球名人堂協會合作 傳承棒球文化
（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府和台灣棒球名人堂協會今天簽署合作備忘錄，未來雙方將共同辦理「台南棒球歷史展覽」，也將在亞太國際棒球訓練中心設立棒球名人堂，推動棒球文化傳承。
台南市長黃偉哲和台灣棒球名人堂協會理事長林華韋，今天在台南市永華市政中心代表簽署合作備忘錄，期盼系統性整合台南棒球發展歷程與文物，讓人了解台南在台灣棒球史地位和精神價值，厚植棒球文化根基。
黃偉哲表示，台南市長期在基層選手培育、場地建設及棒球文化推廣等投入資源，形塑棒球城市形象，合作備忘錄的簽署，更為棒球文化保存與推廣邁出關鍵一步。
林華韋說，雙方簽署合作備忘錄，展現台南重視棒球訓練與競技，珍視棒球記憶與文化保存，讓歷史文化走進球場，回憶永續傳承。
市府說明，未來雙方將共同規劃辦理棒球展覽，由台灣棒球名人堂協會負責展覽文物授權、運送安排、棒球歷史資料整理與提供等，南市府體育局負責展覽場地規劃、行政協助與溝通協調作業，以棒球文物保存與展示為共同目標，促進棒球文化交流與傳承。（編輯：李亨山）1150122
