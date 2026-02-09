南市府啟動春節醫療專案

南市副秘書長林榮川、衛生局長李翠鳳宣布啟動春節醫療量能整備專案，除夕至大年初三期間有超過一千七百家次醫療院所及特約藥局持續提供服務。（記者李嘉祥攝）

為讓市民農曆春節團圓時也能享有安心醫療服務，臺南市政府全面啟動「春節醫療量能整備專案」，副秘書長林榮川與衛生局長李翠鳳九日並宣布春節期間全市醫療服務不打烊，除夕至大年初三期間有超過一千七百家次醫療院所及特約藥局提供服務，透過醫療分流與即時監測機制，確保急重症醫療照護不中斷。

市長黃偉哲表示，市府團隊秉持「分流到位、即時監測、確保重症」核心原則，全面盤點及強化春節期間的醫療服務，並透過健保署春節加成獎勵機制鼓勵基層診所開診，確保市民連假期間仍能獲得穩定、安全的醫療照護與服務量能；春節期間市府也會持續即時監測各急救責任醫院狀況，確保急重症醫療照護不中斷。

林榮川副秘書長說，因應春節期間民眾就醫需求，市府提前規劃並宣導「春節醫療服務不打烊」，避免一有狀況就湧入急診，反而影響真正緊急醫療需求，也會透過網站即時公布各醫院急診狀況，協助民眾選擇最合適、最近的醫療院所就診，落實醫療分流、即時監控與確保重症優先處理等核心原則，避免急診壅塞，讓市民在春節期間能安心就醫、平安過好年。

李翠鳳局長也呼籲市民落實「輕症去診所、重症留急診」，有輕微感冒、腸胃不適等非緊急症狀，請優先選擇鄰近診所就醫；家中有慢性病長輩民眾若「慢性病連續處方箋」領藥區間落在二月十四日廿二日春節期間，即日起可提前十四天開始領藥，請民眾記得檢查藥量是否充足，並儘早回診或至藥局領藥。